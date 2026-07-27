Visioni di Danza torna a Schio: tre prime regionali in scena al Giardino Jacquard

Il Festival Visioni di Danza fa nuovamente tappa a Schio con una serata dedicata alla danza contemporanea. Martedì 28 luglio, a partire dalle 21.15, il suggestivo scenario del Giardino Jacquard ospiterà tre spettacoli in prima regionale, firmati dalle compagnie Lost Movement, Ersiliadanza ed EgriBiancoDanza.

Dopo le quattro performance proposte la scorsa settimana, il festival conclude così il suo percorso nell’Alto Vicentino con un nuovo appuntamento che promette di unire ricerca artistica, innovazione e coinvolgimento del pubblico. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro (intero) e 9 euro (ridotto). Gli organizzatori consigliano un abbigliamento adatto anche per sedersi sul prato. In caso di maltempo gli spettacoli saranno trasferiti nella Sala Calendoli del Teatro Civico.

Ad aprire la serata sarà Lost Movement con “Locker_room”, coreografia di Giovanni Careccia interpretata da Alessandro Bonacina. Il titolo, che significa letteralmente “spogliatoio”, racconta il mondo interiore di un atleta in uno spazio sospeso dove convivono vittorie e sconfitte, momenti di solitudine e condivisione. La performance esplora le emozioni che accompagnano la competizione, dalla fragilità all’umiliazione della sconfitta, fino al ricordo delle imprese sportive.

Seguirà Ersiliadanza con “Home”, ideato da Giulia Roversi, che firma anche regia e coreografia, insieme agli interpreti Alice Zanoni, Marco Bissoli e alla stessa Roversi. Lo spettacolo indaga il confine tra presenza e distanza, tra reale e virtuale, attraverso l’utilizzo dei nuovi media applicati alla danza. Due persone condividono gli spazi e i rituali della quotidianità domestica, mentre il pubblico può scegliere il proprio punto di osservazione vivendo l’esperienza dal vivo oppure attraverso un livestream multicamera accessibile dai dispositivi personali.

A chiudere la serata sarà la Compagnia EgriBiancoDanza con “Amor di Mundo”, ideazione e coreografia di Raphael Bianco. Lo spettacolo è un inno alla gioia di vivere e alla speranza, ispirato a una delle canzoni della cantante capoverdiana Cesaria Evora, recentemente scomparsa e conosciuta come ambasciatrice della sua terra. Attraverso musiche che fondono il fado portoghese con le percussioni africane, il balletto rende omaggio ai valori di speranza, amore e ricerca di un futuro migliore che hanno caratterizzato l’opera dell’artista.