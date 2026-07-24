CRONACAVENETO
24 Luglio 2026 - 15.36

Muore a 25 anni dopo cinque giorni di lotta: fatale l’incidente in moto sulla Feltrina

Giuseppe Balsamo
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Non ce l’ha fatta Adam Sbizzera, 25 anni, residente a Setteville, in provincia di Belluno. Il giovane motociclista è deceduto dopo cinque giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato trasportato in condizioni disperate in seguito al gravissimo incidente stradale avvenuto domenica 19 luglio lungo la via Feltrina, nel territorio di Montebelluna.

Il giovane viaggiava in direzione Treviso insieme ad alcuni amici, tutti in sella alle rispettive motociclette, quando si è verificato lo scontro con una Dacia condotta da un automobilista di 60 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe immessa nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il gruppo di motociclisti.

Uno degli amici di Adam è riuscito a evitare l’impatto passando sulla sinistra del veicolo, mentre il 25enne non è riuscito a schivare l’auto, finendo violentemente contro la fiancata della Dacia.

Le condizioni del giovane erano apparse fin da subito gravissime. Soccorso dal personale sanitario, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove i medici hanno tentato per giorni di salvargli la vita.

Il giorno successivo all’incidente, il padre del ragazzo aveva affidato al proprio dolore poche parole cariche di speranza e disperazione: «Mio figlio sta andando verso il cielo».

Dopo cinque giorni di agonia, il cuore di Adam Sbizzera ha cessato di battere. La sua morte porta un tragico epilogo a un incidente che aveva profondamente colpito le comunità del Bellunese e del Trevigiano.

Sulla dinamica dello schianto proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire con precisione le cause e le responsabilità dell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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