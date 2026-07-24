Veneto – Scoperto furto di energia elettrica: consumi ridotti del 97%, denunciati i due titolari

Un’attività commerciale di Quinto di Treviso avrebbe sottratto energia elettrica per anni grazie a un sistema fraudolento che le consentiva di abbattere i consumi registrati del 97%. La scoperta è stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato alla Procura della Repubblica i due titolari dell’esercizio con l’ipotesi di reato di furto aggravato di energia elettrica.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata da una società che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica. Gli approfondimenti investigativi svolti dai finanzieri del Gruppo di Treviso hanno portato a un controllo congiunto con il personale tecnico della società erogatrice, durante il quale è stato individuato il sistema utilizzato per alterare i consumi.

I tecnici hanno infatti rinvenuto, abilmente nascosto all’interno di una scatola collocata sopra il contatore dell’attività commerciale, un magnete artigianale di grandi dimensioni. Il dispositivo consentiva di falsare la rilevazione dell’energia utilizzata, facendo risultare consumi estremamente inferiori rispetto a quelli effettivi.

Secondo la ricostruzione effettuata dal gestore della rete elettrica, negli ultimi cinque anni sarebbero stati sottratti quasi 187 mila chilowattora di energia, provocando un danno economico di 32.883,26 euro, Iva esclusa, alla società fornitrice.

La Guardia di Finanza sottolinea come, per aziende di questo tipo, il costo dell’energia rappresenti una delle principali voci di spesa, potendo incidere fino al 20% dei costi complessivi di produzione. Un comportamento illecito come quello contestato, oltre a danneggiare il gestore del servizio, avrebbe consentito all’attività di ottenere un ingiusto vantaggio competitivo, riducendo i costi di gestione e potendo così praticare prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dei concorrenti che operano nel rispetto delle regole.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente. Si ricorda che le persone denunciate sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.