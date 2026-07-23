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23 Luglio 2026 - 15.51

Alta Velocità Verona-Padova: varata la campata centrale del nuovo cavalcavia

Nicoletta Ugolini
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Nuovo passo avanti per i lavori della linea alta velocità Verona-Padova: nella notte è stata varata la campata principale del cavalcavia che scavalcherà la Tangenziale Est di Verona, a San Martino Buon Albergo. L’intervento, curato dal Consorzio Iricav Due guidato da Webuild per conto di Rfi, ha richiesto la chiusura temporanea della Tangenziale, riaperta questa mattina alle 4.30.

La struttura, lunga 45 metri e da 143 tonnellate, è la terza delle cinque campate previste. Una volta ultimato, il cavalcavia avrà uno sviluppo di 167 metri e un peso di circa 500 tonnellate, e permetterà di ricostruire lo svincolo interessato dalla nuova linea, migliorando sicurezza e viabilità in una delle aree infrastrutturali più importanti del Veronese.

L’opera fa parte del Primo Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza, finanziato anche con fondi Pnrr, che si estende per 44,25 km attraverso tredici comuni tra Verona e Vicenza.

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