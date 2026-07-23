Parapendio resta impigliato nei cavi elettrici: pilota salvato dai soccorritori

Attimi di apprensione nella serata di ieri a Borso del Grappa, dove un pilota di parapendio è rimasto sospeso su un cavo dell’elettricità dopo aver perso il controllo della vela durante il volo.

L’allarme è scattato attorno alle 20.20 in località Col Serai, sopra Borso del Grappa, dove è intervenuto il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Il parapendista, un uomo belga di 67 anni, era rimasto bloccato a circa quattro metri di altezza, appeso alla linea elettrica, ma fortunatamente senza riportare ferite.

Prima di procedere al recupero è stato necessario mettere in sicurezza l’area: i tecnici di Enel hanno provveduto a interrompere la corrente elettrica, consentendo ai soccorritori di avvicinarsi in condizioni di sicurezza.

Un operatore del Soccorso alpino ha quindi raggiunto l’uomo utilizzando una scala messa a disposizione dai Vigili del fuoco e posizionata nelle immediate vicinanze. Dopo essere stato assicurato dal tecnico, il 67enne è stato calato a terra senza conseguenze.

Concluso il salvataggio del pilota, le squadre intervenute hanno provveduto anche alla rimozione del parapendio rimasto incastrato sulla linea elettrica. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.