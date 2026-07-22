Maltempo sull’Altopiano: grandine e vento forte ad Asiago (FOTO)

ASIAGO, 22 LUGLIO 2026 – Ieri, 21 luglio, alle ore 16:30, una forte grandinata ha sorpreso l’Altopiano di Asiago, colpendo in particolare la zona artigianale della città. Il fenomeno, per quanto di breve durata, si è manifestato con notevole intensità, arrivando fino a cingere Gallio.

Chicchi di medie dimensioni si sono abbattuti sull’area, accompagnati da una vera e propria colata di acqua e ghiaccio che ha invaso strade e piazzali. A complicare ulteriormente la situazione ha contribuito anche il forte vento, che ha causato ulteriori disagi nella zona colpita.

L’evento non è arrivato del tutto inaspettato: la Protezione Civile della Regione Veneto aveva infatti diramato nelle ore precedenti uno stato di allerta gialla, segnalando la possibilità di fenomeni temporaleschi intensi nella zona.

Nonostante la violenza del fenomeno, fortunatamente non si registrano danni né disagi a persone.