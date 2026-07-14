14 Luglio 2026 - 16.20
Dopo Clooney, il Leone alla carriera di Venezia va a Ellen Burstyn
Andrà a Ellen Burstyn il secondo Leone alla carriera dell’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Lo annuncia la Biennale in una nota.
La Biennale aveva già annunciato nei giorni scorsi il Leone alla carriera a George Clooney.
La grande attrice, vincitrice dell’Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese, sarà premiata in occasione della presentazione di un cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal — presidente della giuria internazionale di Venezia 83 — e interpretato dalla stessa Burstyn, dedicato a Marilyn Monroe.