CINEMA - SERIE TV
14 Luglio 2026 - 16.20

Dopo Clooney, il Leone alla carriera di Venezia va a Ellen Burstyn

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Andrà a Ellen Burstyn il secondo Leone alla carriera dell’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Lo annuncia la Biennale in una nota.

La Biennale aveva già annunciato nei giorni scorsi il Leone alla carriera a George Clooney.

La grande attrice, vincitrice dell’Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese, sarà premiata in occasione della presentazione di un cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal — presidente della giuria internazionale di Venezia 83 — e interpretato dalla stessa Burstyn, dedicato a Marilyn Monroe.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Dopo Clooney, il Leone alla carriera di Venezia va a Ellen Burstyn | TViWeb Dopo Clooney, il Leone alla carriera di Venezia va a Ellen Burstyn | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy