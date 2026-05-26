Le serie TV da non perdere a giugno: i consigli del The Guardian tra thriller, fantasy e grandi ritorni

I suggerimenti arrivano dal The Guardian, che ha selezionato dieci tra le serie TV più attese e interessanti da guardare nel mese di giugno, tra thriller, drama, fantasy e commedie.

1. Not Suitable for Work (Non idoneo al lavoro)

Nuova commedia di Mindy Kaling, ambientata a Manhattan, segue cinque ventenni tra ambizioni professionali e intrecci personali. Tra il cast anche Jay Ellis, Constance Wu ed Ego Nwodim.

Debutta il 2 giugno su Hulu (USA) e Disney+ (UK).

2. The Witness (Il testimone)

Dramma ispirato al caso reale dell’omicidio di Rachel Nickell (1992), tra indagini e conseguenze familiari.

Debutta il 4 giugno su Netflix a livello internazionale.

3. Cape Fear (Cape Fear)

Thriller con Javier Bardem nei panni di Max Cady, vendicativo ex detenuto. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.

Debutta il 5 giugno su Apple TV a livello internazionale.

4. The Vampire Lestat (Il vampiro Lestat)

Spin-off della serie Interview with the Vampire, con Sam Reid nei panni del vampiro rock star Lestat.

Debutta il 7 giugno su AMC e AMC+ (USA).

5. Alice and Steve (Alice e Steve)

Commedia nera con Nicola Walker e Jemaine Clement: una relazione complicata tra migliori amici e una figlia coinvolta.

Debutta l’8 giugno su Hulu (USA) e Disney+ (UK).

6. Every Year After (Ogni anno dopo)

Adattamento del romanzo Every Summer After: storia d’amore ambientata in Canada tra passato e presente.

Debutta il 10 giugno su Prime Video a livello internazionale.

7. I Will Find You (Ti troverò)

Thriller tratto dal romanzo di Harlan Coben: un uomo evaso cerca la verità sul figlio scomparso.

Debutta il 18 giugno su Netflix.

8. House of the Dragon

Ritorna il prequel di Game of Thrones, con nuovi intrighi tra Targaryen e Hightower.

Debutto il 21 giugno negli USA e il 22 giugno nel Regno Unito su HBO Max.

9. The Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness (La vita, Larry e la ricerca dell’infelicità)

Serie di sketch di Larry David sulla storia americana, con cameo come Barack Obama, Bill Hader e Jon Hamm.

Debutta il 26 giugno negli USA e il 27 giugno nel Regno Unito su HBO Max.

10. The Bear

Quinta stagione della serie ambientata nel mondo della ristorazione, tra tensioni e sfide per salvare il ristorante The Bear.

Debutta il 25 giugno su Hulu (USA) e il 26 giugno su Disney+ (UK).