Vicenza tra “Il diavolo veste Prada 2”, Bowie e Moretti: chiude maggio la maratona de I Martedì al Cinema (a 4 euro)

Si chiude martedì 26 maggio a Vicenza e provincia l’appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che ogni settimana propone il biglietto a 4 euro nelle sale aderenti. L’ultimo martedì del mese diventa così un nuovo viaggio sul grande schermo tra film d’autore, grandi ritorni e storie capaci di attraversare generi e linguaggi differenti.

L’iniziativa è promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con l’obiettivo di valorizzare la sala cinematografica come luogo di incontro, partecipazione e scoperta. Anche per questa chiusura di stagione, la programmazione propone un’offerta ampia tra produzioni indipendenti, cinema d’autore e nuove uscite.

Vicenza, una programmazione tra icone pop e classici italiani

Al Cinema Odeon la giornata si apre alle 16.15 con “Il diavolo veste Prada 2” (USA, 2026) di David Frankel. Miranda Priestly, storica direttrice di Runway, affronta una nuova fase della sua vita e carriera tra crisi dell’editoria, cambiamenti del settore moda e una dimensione personale in evoluzione, tra rapporti familiari e scelte sul futuro.

Alle 18.15 spazio al documentario in versione originale sottotitolata “Bowie – The Final Act” (USA, 2025) di Jonathan Stiasny, che ripercorre gli ultimi trent’anni della carriera di David Bowie, tra crisi creative, rinascite artistiche e l’approdo finale a Blackstar, pubblicato poco prima della sua morte.

Chiusura alle 20.45 con il cinema italiano e “Bianca” (Italia, 1984) di Nanni Moretti. Il film segue Michele Apicella, giovane professore di matematica ossessionato dall’osservazione dei comportamenti umani, che intreccia la propria vita con quella della collega Bianca in un racconto tra analisi, solitudine e relazioni.

Le altre sale tra fantascienza, animazione e cinema d’autore

Al Cinema Spazio Roma la programmazione si apre alle 14.40 con “Amarga Navidad” (Spagna, 2026) di Pedro Almodóvar, seguito alle 16.45 da “Pecore sotto copertura” (2026), alle 18.50 da “Star Wars – The Mandalorian and Grogu” (USA, 2026) e alle 21.15 da “Michael” (USA, 2026) di Antoine Fuqua.

Al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa, alle 17.40 e 20.00, è in programma “Il caso 137” (Francia, 2025) di Dominik Moll, storia di un’indagine interna alla polizia francese su un caso di violenza durante una manifestazione.

Al Cinema Busnelli di Dueville, alle 15.30 e 20.45, spazio a “Un cane a processo” (Francia, 2024) di Laetitia Dosch, mentre al Multisala Starplex di Marano Vicentino alle 18.30 chiude la rassegna “Io non ti lascio solo” (Italia, 2026) di Fabrizio Cattani.

Biglietto unico e informazioni

Il costo del biglietto è fissato a 4 euro. In caso di multisala è consigliato verificare in anticipo quali proiezioni rientrano nell’iniziativa. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione delle singole sale.

Per informazioni: Unione Interregionale Triveneta AGIS, tel. 049 8750851, agis3ve@agistriveneto.it, www.agistriveneto.it.