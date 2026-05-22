Vicenza, Giardini Salvi: arrestato 31enne per spaccio. Tenta la fuga. Sequestrati cocaina, oppiacei, denaro e cellulare

Nel pomeriggio del 21 maggio, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti specifici, nei pressi dei Giardini Salvi a Vicenza.

Intorno alle ore 17:00, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Vicenza, durante il transito all’interno dei Giardini Salvi, ha notato l’uomo sostare con atteggiamento sospetto nei pressi dell’ingresso sul lato di Piazzale Mutilato. Alla vista dell’auto di servizio, il soggetto si è allontanato rapidamente dal parco in direzione del piazzale, monitorando i movimenti degli agenti e tentando di occultare oggetti nelle tasche e nel borsello.

Per intercettarlo ed evitare la fuga verso l’area verde, gli operatori hanno aggirato il parco e richiesto il supporto di una seconda Volante per presidiare le possibili vie di uscita. Raggiunto in Piazzale Mutilato, il 31enne ha nuovamente tentato di sottrarsi al controllo dirigendosi verso un bar. In tale circostanza, è stato osservato mentre si disfaceva di alcuni involucri bianchi, gettandoli in un cestino portarifiuti.

Gli agenti lo hanno raggiunto all’interno dell’esercizio pubblico, dove nel frattempo si era avvicinato a un connazionale (classe 1988, senza fissa dimora, risultato estraneo ai fatti precedenti). Con il supporto della Polizia Locale, si è proceduto all’identificazione dei presenti e alla verifica del contenuto del cestino.

L’ispezione ha consentito il recupero di un sacchetto contenente rifiuti ordinari e 14 involucri di cellophane riconducibili al soggetto. I successivi accertamenti della Polizia Scientifica di Vicenza hanno confermato la natura stupefacente delle sostanze sequestrate.

Nel dettaglio:

1 involucro in cellophane con sostanza compatta di colore bianco, identificata come cocaina, per un peso lordo di 16,32 grammi;

3 involucri in cellophane con sostanza polverosa di colore bianco, identificata come cocaina, per un peso lordo di 3,97 grammi;

10 involucri in cellophane con polvere compatta di colore avana, risultata positiva agli oppiacei, per un peso lordo di 13,91 grammi.

Oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a sequestro penale, ai sensi dell’art. 354 c.p.p., il telefono cellulare in uso all’uomo e il denaro contante rinvenuto in suo possesso, ritenuto provento dell’attività di spaccio in ragione del confezionamento frazionato della sostanza, dell’assenza di occupazione lavorativa e del contesto dei fatti.

Accompagnato in Questura per l’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici, il controllo nelle banche dati AFIS/SDI ha confermato le generalità del 31enne, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, immigrazione e contravvenzioni, oltre a un Avviso Orale emesso dal Questore di Vicenza in data 19 gennaio 2023.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto alle ore 17:25 per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90. Il rito direttissimo si è svolto nella mattinata odierna.

In relazione alla posizione di irregolarità sul territorio nazionale, è stato notificato un formale biglietto d’invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione il 28 maggio 2026 alle ore 08:30.

Tutti i beni sequestrati sono stati depositati presso il locale Corpo di Guardia della Questura e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.