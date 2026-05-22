Vicenza, 128 giovani premiati da Banca delle Terre Venete: oltre 131mila euro alle eccellenze dello studio

VICENZA – Sono 128 gli studenti premiati da Banca delle Terre Venete per l’eccellenza nel rendimento scolastico e accademico nell’anno 2024/2025. La cerimonia si è svolta ieri sera, giovedì 21 maggio 2026, nello storico Cinema Odeon di Vicenza, con la consegna delle Borse di Studio e dei Premi al merito per un totale complessivo di 131.500 euro.

L’iniziativa ha coinvolto giovani soci o figli di soci dell’istituto di credito che hanno raggiunto il massimo dei voti nei rispettivi percorsi formativi. Gli importi assegnati variano in base al titolo di studio conseguito: si parte da 300 euro per la scuola secondaria di primo grado fino ad arrivare a 1.500 euro per i dottorati di ricerca. Previsti anche bonus aggiuntivi per le lodi, con maggiorazioni da 50 a 300 euro a seconda del livello di studi.

Nel corso della serata, il presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso, ha sottolineato il valore dell’investimento nel capitale umano e nel territorio. «Siamo orgogliosi di celebrare i traguardi di questi giovani, che rappresentano una risorsa inestimabile per le nostre comunità», ha dichiarato, evidenziando come il sostegno alla formazione sia una leva fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico.

Il confronto tra studio e sport è stato al centro dell’incontro moderato dal giornalista Luca Ancetti, che ha visto la partecipazione di due atleti di rilievo nazionale: il pattinatore di velocità Davide Ghiotto e la mezzofondista olimpica Elena Bellò. Dal dialogo è emerso il parallelismo tra la disciplina necessaria nello sport e quella richiesta nello studio, entrambe considerate fondamentali per raggiungere risultati di eccellenza.

Sul tema è intervenuto anche il direttore generale Eugenio Adamo, che ha ribadito la missione mutualistica della banca. «Sostenere l’istruzione significa sostenere le famiglie e riconoscere il valore dell’impegno», ha spiegato, sottolineando come la presenza degli sportivi voglia essere un esempio per i giovani premiati.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, dedicato all’incontro tra studenti e alla condivisione dei progetti futuri, confermando la vicinanza dell’istituto alle nuove generazioni.

Banca delle Terre Venete, banca di credito cooperativo del Gruppo BCC Iccrea, conta oltre 15.000 soci, più di 107.000 clienti e una rete di 56 filiali tra Veneto e territori limitrofi, con masse complessive pari a 7 miliardi di euro al 31 dicembre 2025.