Sicurezza a Vicenza, il PD attacca il centrodestra: “Risultati arrivati solo dal lavoro del Sindaco”

Vicenza, 21 maggio 2026 – Si accende il confronto politico sulla sicurezza in città dopo l’incontro tra il sindaco di Vicenza e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, da cui sarebbero emersi impegni per il potenziamento del personale e delle risorse destinate al controllo del territorio.

A intervenire è Giacomo Bez, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, che sottolinea come l’esito del confronto rappresenti, a suo giudizio, un risultato concreto ottenuto dall’amministrazione cittadina.

«L’incontro del Sindaco Possamai con il Ministro Piantedosi dimostra una cosa semplice: quando si vuole lavorare per la città, lo si fa, indipendentemente dagli schieramenti. La sicurezza è competenza dello Stato, e chi amministra ha il dovere di bussare alle porte giuste», afferma Bez.

Nel suo intervento, il capogruppo dem rivolge anche critiche ai parlamentari vicentini del centrodestra: «Dovrebbero rifletterci i parlamentari di centrodestra eletti nel vicentino, che siedono nella maggioranza di governo da anni e non hanno mai voluto produrre un risultato concreto per Vicenza. Nessun fondo aggiuntivo, nessuna misura sul personale, nessuna interlocuzione reale. Solo una narrazione del degrado funzionale al consenso elettorale, una narrazione che lo stesso Ministro Piantedosi smentisce».

Bez definisce comunque positivo l’esito dell’interlocuzione sul rafforzamento degli organici: «L’impegno sugli uomini in più ottenuti dall’interlocuzione del Sindaco è una misura positiva, che chiedevamo da tempo».

Il capogruppo del PD rilancia infine la richiesta di interventi strutturali: «Non ci fermiamo qui: continuiamo a lavorare perché la Questura di Vicenza venga riconosciuta come sede di prima fascia e possa contare stabilmente su finanziamenti e risorse adeguate per il controllo del territorio».