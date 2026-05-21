Vicentino – Scontro tra due auto all’incrocio: ferita una 23enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì 21 maggio a Pianezze, dove due auto si sono scontrate all’altezza di un incrocio regolato da semaforo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11.40 lungo via Tenente Lorenzon. Secondo quanto ricostruito, B.B.E., 58enne residente a Pieve di Soligo, stava percorrendo la strada alla guida di una Volkswagen Golf in direzione Marostica. Giunto all’intersezione con via Gazzo, si è immesso nell’incrocio con l’intenzione di attraversarlo e proseguire diritto.

Per cause in corso di accertamento, la Golf è entrata in collisione con una Volkswagen Polo condotta da N.F., 23enne di Lusiana Conco, che stava percorrendo via Gazzo ed era impegnata nella svolta a sinistra all’interno dell’intersezione.

A seguito dell’impatto, la giovane automobilista ha riportato lievi lesioni.

Sul posto è intervenuta la pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.