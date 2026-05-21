Vicenza in Festival 2026 accende piazza dei Signori: da Arisa a Madame, sei serate tra musica e comicità

Dal 29 agosto al 3 settembre piazza dei Signori torna a trasformarsi nel grande palcoscenico dell’estate vicentina con la nuova edizione di Vicenza in Festival, la rassegna firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, con il sostegno di Banca delle Terre Venete.

Il cartellone 2026 porterà nel cuore del centro storico sei serate dedicate alla musica e allo spettacolo con protagonisti Arisa, Noemi, Max Angioni, Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese. Generi e pubblici diversi, accomunati dalla qualità artistica e dalla suggestiva cornice di piazza dei Signori.

Il programma è stato presentato nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, dal presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, da Francesca Bordignon per DuePunti Eventi e dal presidente di Banca delle Terre Venete Gianfranco Sasso.

«Prosegue la tradizione degli eventi musicali in piazza dei Signori con la nuova edizione di Vicenza in festival che da fine agosto ai primi di settembre porterà nel cuore del centro storico tanti nomi della musica leggera italiana e non solo: infatti da qualche anno abbiamo deciso di inserire nel programma anche serate intrattenimento. Immersi nella bellezza delle architetture, tra la Basilica Palladiana e la Loggia del Capitaniato di Andrea Palladio e il Monte di Pietà gli spettatori potranno ascoltare alcuni tra gli artisti più conosciuti» ha commentato l’assessore Leone Zilio.

Per Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, il festival rappresenta uno degli appuntamenti centrali del calendario cittadino di fine estate: «Vicenza in Festival è uno degli eventi clou del ricco programma di appuntamenti di fine estate in città, che prosegue con VicenzaOro e il fuori fiera ViOff e con i festeggiamenti della Festa dei Oto. Credo che la città possa davvero offrire, a chi verrà per i concerti o altro, un’immagine di ospitalità e di vivacità unica».

«Con grande piacere ci apprestiamo a presentare il cartellone della nona edizione di un festival che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama italiano» ha spiegato Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi. «Anche per il 2026 abbiamo pensato a una programmazione che interessasse pubblici diversi».

Soddisfazione anche da parte di Gianfranco Sasso, presidente di Banca delle Terre Venete: «Piazza dei Signori si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per celebrare l’eccellenza della musica italiana».

Ad aprire il festival il 29 agosto sarà Arisa, reduce dal successo a Sanremo con “Magica Favola” e pronta a portare a Vicenza il tour estivo del nuovo album “Foto Mosse”, con i grandi successi della sua carriera da “Sincerità” a “Controvento”.

Il 30 agosto toccherà a Noemi, protagonista di un 2025 ricco di successi tra tour, nuovi singoli e il debutto come attrice nella serie Netflix “Adorazione”. Sul palco porterà hit come “Glicine”, “Makumba” e “Non ho bisogno di te”.

Il 31 agosto spazio alla comicità con Max Angioni e il suo nuovo spettacolo “Anche meno”, una serata di stand-up comedy tra ironia, quotidianità e riflessioni generazionali.

Il 1° settembre arriverà Raf con il tour “Infinito — estate 2026”, che celebra i 25 anni dell’omonimo brano simbolo della sua carriera. In scaletta successi intramontabili come “Self Control”, “Cosa resterà degli anni ’80”, “Il battito animale” e “Ti pretendo”.

Il 2 settembre sarà la volta di Madame, al secolo Francesca Calearo, nata a Vicenza e cresciuta a Creazzo. L’artista tornerà a esibirsi nella sua città dopo il successo ottenuto con “Voce” e “Il bene nel male” e presenterà anche i brani del nuovo album “Disincanto”.

Gran finale il 3 settembre con Elio e le Storie Tese e il loro spettacolo “Elio e le Storie Tese à la carte!”, un concerto costruito sulle richieste del pubblico tra ironia, virtuosismo musicale e grandi classici della band.

Tutti i concerti inizieranno alle 21.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, con il sostegno di Banca delle Terre Venete e il supporto di Magis, Unicomm con Famila ed Emisfero, Cristiano di Thiene con Aeronautica Militare, Sidastico, Ceccato Automobili, Aperol, Bassano Distributori e Porto di Mare.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili su Vicenza in Festival

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, con uno speciale Vip Pack dedicato al concerto di Elio e le Storie Tese.