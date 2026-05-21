Veneto – Falsificava gli F24 con crediti inesistenti per non pagare le tasse: sequestrati 1,2 milioni a un’azienda della logistica

Le Fiamme Gialle del Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro nei confronti di un’impresa padovana attiva nel settore della logistica, al centro di un’indagine su indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali attraverso l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova su richiesta della Procura della Repubblica, sulla base degli elementi raccolti dai finanzieri del Gruppo Padova nell’ambito di un’attività investigativa relativa agli anni dal 2021 al 2024.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’azienda avrebbe utilizzato crediti inesistenti per omettere il pagamento di imposte per circa 975 mila euro. Inoltre, non avrebbe presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023, dalla quale sarebbe emersa un’imposta dovuta pari a 225 mila euro.

L’inchiesta nasce da una autonoma attività della Guardia di Finanza finalizzata ad approfondire la posizione reddituale ed economica di diversi soggetti giuridici domiciliati nel Padovano. Gli investigatori hanno individuato contribuenti che operavano quasi esclusivamente compensando debiti tributari e previdenziali con presunti crediti d’imposta.

Tra questi è emersa una ditta dell’hinterland padovano specializzata nella fornitura di manodopera e servizi di facchinaggio per aziende attive in vari settori merceologici. Durante la verifica fiscale, la società aveva consegnato ai militari copie di ricevute di pagamento dei debiti erariali apparentemente regolari.

I successivi approfondimenti investigativi, compreso l’incrocio tra le quietanze presentate e i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria, hanno però consentito di accertare che il titolare dell’impresa avrebbe falsificato le ricevute, indicando nei modelli F24 crediti d’imposta inesistenti.

Alla luce del quadro probatorio raccolto, la Procura ha ottenuto dal GIP il sequestro del profitto del reato, pari alle imposte ritenute fittiziamente compensate ed evase.

L’amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di indebita compensazione e dovrà rispondere anche dell’accusa di omessa dichiarazione IVA.