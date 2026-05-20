Si incastra un moschettone, recuperata coppia sulla Ferrata

CORTINA, 20 MAGGIO – Attorno alle 13.40 la Centrale del 118 è stata allertata da una coppia di turisti francesi bloccati sulla Ferrata Bovero al Col Rosà, a causa di un moschettone incastrato sul cavo. I due escursionisti, un 25enne e una 27enne, erano arrivati a circa cinquanta metri dalla cima, quando uno dei due moschettoni del kit da Ferrata della ragazza era rimasto incuneato in una giuntura del cavo metallico, senza che i due riuscissero a fare nulla per smuoverlo. Ricevute le coordinate del punto e fatto campo base in piazzola al Codivilla, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è salito lungo la parete, ha individuato i due e con un verricello di 25 metri ha calato il tecnico di elisoccorso. Dopo qualche tentativo, al soccorritore non è restato altro che tagliare la fettuccia elastica per liberare la ragazza dal vincolo. In due rotazioni, i due escursionisti sono stati issati a bordo e trasportati in piazzola al Codivilla, dove sono stati affidati al Soccorso alpino della Guardia di finanza.