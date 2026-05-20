Veneto – Svuotavano aziende in crisi e reinvestivano milioni: maxi operazione della Finanza, sequestri per 4,7 milioni

Un’associazione a delinquere specializzata nello svuotamento di aziende in difficoltà economica, nella bancarotta fraudolenta, nei reati tributari e nell’autoriciclaggio è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Treviso al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’operazione ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 4,7 milioni di euro e coinvolge oltre trenta società distribuite tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana.

Il decreto di sequestro, emesso dal Gip del Tribunale di Treviso, riguarda dodici persone indagate a vario titolo per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, oltre a una società chiamata a rispondere ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

L’inchiesta è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso e rappresenta un nuovo filone investigativo nei confronti di un imprenditore padovano che si presentava come “business angel” di imprese in crisi. Lo stesso imprenditore era già stato arrestato nel luglio 2025 e posto ai domiciliari con accuse di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo era guidato da quattro soggetti che avrebbero creato una vera e propria struttura societaria di fatto, gestita tramite prestanome, con l’obiettivo di commettere reati tributari e fallimentari. Le indagini sono partite dalla liquidazione giudiziale di due società di capitali e hanno permesso di individuare un sistema replicato in oltre trenta aziende con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca.

Gli indagati, secondo l’accusa, rilevavano società in difficoltà economica e le svuotavano progressivamente delle risorse. In uno dei casi contestati, dopo aver acquisito una società per azioni, avrebbero distratto circa 817 mila euro tramite bonifici verso altre società riconducibili allo stesso gruppo, mascherando le operazioni con contratti di finanziamento ritenuti fittizi. Parte del denaro, circa 551 mila euro, sarebbe poi stata reinvestita per acquistare ulteriori partecipazioni societarie.

In un secondo episodio, gli investigatori contestano il trasferimento di un ramo d’azienda del valore di circa 2,8 milioni di euro da una società fortemente indebitata con il Fisco a una nuova società creata ad hoc. Il pagamento sarebbe stato simulato attraverso compensazioni fittizie di crediti tributari e commerciali, con l’obiettivo di sottrarsi al pagamento di imposte per circa 757 mila euro tra Iva e imposte sui redditi.

Secondo la Guardia di Finanza, il ramo d’azienda sottratto sarebbe poi stato utilizzato dalla nuova società per incrementare il proprio fatturato e ottenere un profitto illecito quantificato in circa 592 mila euro.

Le indagini si sono sviluppate attraverso l’analisi di segnalazioni di operazioni sospette, accertamenti bancari, attività investigative mirate, perquisizioni informatiche e sequestri di documentazione disposti dalla Procura di Treviso.

Con il provvedimento eseguito dalle Fiamme Gialle sono stati sequestrati 551 mila euro depositati su conti correnti, il ramo d’azienda del valore di 2,8 milioni costituito principalmente da macchinari industriali ad alta tecnologia per la produzione di cisterne e stampi metallici, oltre a due immobili della new company coinvolta, per un valore complessivo fino a 1,3 milioni di euro.

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: le responsabilità degli indagati saranno accertate soltanto con sentenza definitiva.