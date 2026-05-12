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12 Maggio 2026 - 13.28

Incassi al box office: “Il Diavolo veste Prada 2” ancora in vetta

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ll Diavolo veste Prada 2, il sequel vent’anni dopo del celebre film con Meryl Streep e Hanne Hataway, resta in cima agli incassi del week-end.

Secondo le rilevazioni Cinetel, in due settimane di programmazione ha incassato 24.605.766 di euro, 6.657.152 solo in questo fine settimana.Podio immutato anche al secondo posto con Michael, la pellicola che ripercorre l’ascesa del re del Pop interpretata da suo nipote Jaafar Jackson: in questo fine settimana ha incassato 3.367.121, nelle tre settimane di programmazione 18.089.418. New entry per la terza posizione: c’è Mortal Kombat II, ispirato all’omonima serie di videogiochi, che in cinque giorni di programmazione ha totalizzato 407.136 euro. ANSA VENETO

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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