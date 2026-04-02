Le 10 serie TV imperdibili da guardare a Pasqua

Dalla reunion di Sydney Sweeney e Zendaya nel provocatorio dramma HBO, alla nuova serie del creatore di Baby Reindeer, fino al ritorno del classico sitcom Malcolm in the Middle, ecco le migliori serie da guardare e in streaming questa Pasqua, suggerite dal The Guardian.

1. Your Friends and Neighbors – Apple TV+

Jon Hamm torna nei panni di un affascinante pasticcio nella seconda stagione di questa serie coinvolgente. Il suo personaggio, Andrew Cooper, è ancora un ladro che ruba ai vicini ricchi. James Marsden interpreta il nuovo vicino, Owen Ashe, megaricco ma ambiguo. La serie esplora il mix tra necessità, rischio e brivido, con un cast di supporto eccezionale: Amanda Peet, Lena Hall, Hoon Lee e Olivia Munn.

Disponibile dal 3 aprile su Apple TV+

2. The Testaments – Hulu/Disney+

Seguito del celebre The Handmaid’s Tale, basato sul romanzo di Margaret Atwood del 2019. La storia segue Agnes/Hannah, figlia di June e Luke, mentre viene preparata come futura moglie per un comandante, e Daisy, nuova studentessa, che tenta di distruggere Gilead dall’interno.

Disponibile dall’8 aprile su Hulu (USA) e Disney+ (UK)

3. Big Mistakes – Netflix

Dan Levy crea e interpreta questa crime comedy ambientata nel New Jersey. La serie segue Nicky, un pastore, e sua sorella Morgan, costretti dalla criminalità organizzata a compiere imprese pericolose. Umorismo nero e situazioni assurde rendono lo show unico.

Disponibile dal 9 aprile su Netflix

4. The Miniature Wife – Peacock/Sky Atlantic

Una commedia moderna sul concetto di miniaturizzazione: Matthew Macfadyen è Les, che riduce accidentalmente la moglie Lindy (Elizabeth Banks) con un dispositivo. Tra effetti visivi e tensioni familiari, la serie esplora potere e dinamiche di coppia.

Disponibile dal 9 aprile su Peacock (USA) e Sky Atlantic (UK)

5. Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair – Hulu/Disney+

Il ritorno di Malcolm in the Middle con quasi tutto il cast originale. Malcolm, ora adulto, torna dalla famiglia per il 40° anniversario dei genitori, portando con sé figlia e compagna. Una sitcom nostalgica che riprende il tono comico originale.

Disponibile dal 10 aprile su Hulu (USA) e Disney+ (UK)

6. Euphoria – HBO Max

Terza stagione con un salto temporale di cinque anni. Rue (Zendaya) è in Messico, Jules (Hunter Schafer) frequenta la scuola d’arte, Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) sono fidanzati, mentre Lexi lavora come assistente a Hollywood. Nuovi arrivi: Natasha Lyonne e Danielle Deadwyler.

Disponibile dal 12 aprile su HBO Max (USA) e dal 13 aprile (UK)

7. The Audacity – AMC/AMC+

Commedia surreale sul mondo dei miliardari tecnologici: Billy Magnussen interpreta Duncan Park, CEO di una società di data-mining che perde il controllo dopo un’acquisizione fallita. La serie è stata creata da Jonathan Glatzer (Succession).

Disponibile dal 12 aprile su AMC e AMC+ (USA)

8. Margo’s Got Money Troubles – Apple TV+

Elle Fanning interpreta Margo, madre single che scopre di poter lavorare da casa su OnlyFans. Michelle Pfeiffer e Nick Offerman completano il cast in questa commedia calda e riflessiva, basata sul romanzo di Rufi Thorpe.

Disponibile dal 15 aprile su Apple TV+

9. Beef – Netflix

Seconda stagione dell’acclamata serie antologica sul conflitto, con Oscar Isaac e Carey Mulligan. Una storia di tensioni familiari e violenza, tra repressione della rabbia e dinamiche lavorative esplosive.

Disponibile dal 16 aprile su Netflix

10. Half Man – HBO/BBC iPlayer

Dopo il successo di Baby Reindeer, Richard Gadd esplora la mascolinità disfunzionale nella serie autobiografica Half Man, con Jamie Bell. La storia segue Ruben e Niall, amici d’infanzia ora in conflitto, raccontando la loro evoluzione dagli anni ’80 a oggi.

Disponibile dal 23 aprile su HBO/HBO Max (USA) e dal 24 aprile su BBC iPlayer (UK)