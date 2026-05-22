Veneto – Due parapendisti recuperati, uno già soccorso due volte in pochi giorni

Pieve del Grappa (TV), 22 maggio 2026 – Doppio intervento nel primo pomeriggio per il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, impegnato in due distinti recuperi di piloti di parapendio a poca distanza di tempo e in aree diverse del massiccio.

Il primo allarme è scattato intorno alle 13.30, quando la Centrale del 118 di Treviso ha attivato i soccorsi per un pilota precipitato in località Madonna del Covolo, a Crespano del Grappa. L’uomo, dopo essere rimasto sospeso su un albero, aveva tentato di scendere autonomamente ma, una volta sganciatosi dal seggiolino, è caduto per circa cinque metri, rotolando per altri quindici lungo la scarpata sottostante.

Sul posto sono intervenuti il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica dell’elicottero di Treviso Emergenza, con sbarco in hovering. Il pilota è stato stabilizzato per un sospetto politrauma, quindi immobilizzato in barella e trasportato dai soccorritori fino all’ambulanza di Pedemontana Emergenza. Successivamente è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Treviso.

Poco dopo, alle 14.20, è arrivata una seconda richiesta di intervento per un altro pilota di parapendio rimasto sospeso a 5-6 metri da terra in località Costalunga, nei pressi del decollo delle antenne a Romano d’Ezzelino. L’uomo si trovava non lontano dal terzo tornante della Strada Cadorna.

Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto il punto dell’incidente e un operatore è salito sull’albero con tecniche di treeclimbing, riuscendo ad assicurare il pilota e a calarlo a terra in sicurezza. L’uomo è risultato illeso.

Particolare rilevante del secondo intervento è che il pilota, di nazionalità polacca, era lo stesso già recuperato due giorni prima in Valle di San Liberale, sempre sul Grappa, rendendo questo secondo episodio un nuovo intervento su una persona già soccorsa recentemente.

Entrambi gli episodi si sono conclusi senza ulteriori conseguenze gravi, ma confermano l’elevata attività dei soccorsi nell’area del Monte Grappa, particolarmente frequentata dagli appassionati di volo libero.