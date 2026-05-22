CRONACAVENETO
22 Maggio 2026 - 15.54

Auto a GPL prende fuoco in strada, veicolo distrutto dalle fiamme

G. B.
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Paura nella tarda mattinata di oggi a Piombino Dese, dove un’auto alimentata a GPL è stata completamente avvolta dalle fiamme lungo corso Giovanni Stevanato.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando alla sala operativa del 115 sono arrivate le prime richieste di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfranco Veneto e Cittadella, che hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo.

All’arrivo delle squadre il veicolo risultava già completamente incendiato. Per precauzione gli occupanti dell’auto e gli automobilisti in transito si sono allontanati dalla zona, considerata anche la presenza dell’impianto GPL.

La posizione isolata del mezzo ha evitato conseguenze per edifici o altre strutture vicine. Sul posto anche i Carabinieri di Piombino Dese per gli accertamenti del caso.

Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

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