Tragico scontro a Padova: perde la vita un motociclista di 58 anni

PADOVA – Un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, è costato la vita ad Alessandro Mazzarolo, motociclista di 58 anni residente a Padova. Lo schianto si è verificato intorno alle 11.30 in via Facciolati, all’altezza del civico 141, coinvolgendo una moto e un’autovettura condotta da un uomo di 85 anni residente nel Piovese.

La vittima, originaria di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, abitava in via Mentana, in città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, l’auto proveniva da via Piovese e, giunta al termine della discesa del ponte di Voltabarozzo, avrebbe effettuato una svolta a sinistra. In quel momento è sopraggiunta la moto guidata dal 58enne, che percorreva via Facciolati provenendo dal centro cittadino.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del Suem 118, che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista e disposto il trasporto d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, però, per Alessandro Mazzarolo non c’è stato nulla da fare: il 58enne è morto poco dopo il ricovero.

Per consentire i rilievi e la gestione dell’emergenza, via Facciolati è rimasta chiusa al traffico fino al primo pomeriggio. Gli agenti della Polizia locale hanno regolato la viabilità e avviato gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.MODALITÀ SVILUPPATORE