Tenta il furto al bar della spiaggetta di San Biagio: inseguito in centro e fermato dalla polizia locale

VICENZA – Ha tentato di entrare nel bar della “spiaggetta” di San Biagio forzando una porta con alcuni arnesi da scasso, ma è stato scoperto dal titolare dell’attività e costretto alla fuga. La corsa del giovane, un 23enne già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, si è conclusa però poco dopo nel cuore del centro storico, dove è stato bloccato dagli agenti della polizia locale e della polizia stradale (nb: Comune e Polizia Locale non hanno reso noti altri dettagli sull’individuo).

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi al bar “Una spiaggia per Vicenza”, nella zona di San Biagio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava tentando di forzare una delle porte della struttura utilizzata per il servizio bar quando è stato sorpreso dal gestore. A quel punto il 23enne si è dato alla fuga a piedi, dirigendosi verso il centro cittadino.

L’inseguimento si è concluso in corso Palladio, dove il giovane è stato intercettato dagli agenti del Nos (Nucleo operativo speciale) della polizia locale, dalla squadra antidegrado e dagli uomini della polizia stradale intervenuti sul posto.

Dopo il fermo, il 23enne è stato accompagnato al comando della polizia locale per le operazioni di fotosegnalamento e successivamente denunciato a piede libero per tentato furto.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che ha voluto ringraziare gli agenti impegnati nell’operazione.

«Questo intervento dimostra ancora una volta che il territorio è presidiato e monitorato dalle forze dell’ordine, grazie anche al prezioso lavoro del personale del Nos e della squadra antidegrado. Nei confronti di chi delinque non può che esserci tolleranza zero», ha dichiarato il primo cittadino.