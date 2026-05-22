Veneto – Schianto tra due auto, una si ribalta davanti all’ecocentro: due feriti

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 22 maggio, a Rovigo. Intorno alle 12.30 due auto si sono scontrate in viale delle Industrie, all’altezza dell’ecocentro. Nell’impatto uno dei veicoli si è capovolto sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Rovigo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente, collaborando con il personale sanitario del Suem 118 nelle operazioni di soccorso.

Due le persone rimaste ferite, affidate poi alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, con una carreggiata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e la rimozione dei veicoli incidentati.

Le operazioni dei Vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora.