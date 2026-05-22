CRONACAVICENZA e PROVINCIA
22 Maggio 2026 - 9.23

Torri di Quartesolo, villa invasa dal fumo: cinque persone intossicate

Giuseppe Balsamo
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Cinque persone sono state soccorse a Torri di Quartesolo per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio dopo che una villa è stata invasa dal fumo.

All’interno dell’abitazione si trovavano due anziani coniugi, raggiunti dai soccorritori dopo la segnalazione dell’emergenza. A intervenire per primi sono stati due carabinieri e un vicino di casa, entrati nella villa per mettere in salvo la coppia.

Dopo l’intervento anche i due militari e il residente hanno accusato sintomi riconducibili a una possibile esposizione al monossido. In totale i sanitari hanno preso in carico cinque persone.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del Suem 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del fumo e verificare l’eventuale presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione.

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