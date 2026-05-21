CRONACAVENETO
21 Maggio 2026 - 17.22

Olimpiadi invernali, bufera sulla cabinovia di Cortina: perquisizioni in cinque città per un’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti

G. B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sono in corso perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo (Belluno) nell’ambito di un’indagine per turbata libertà degli incanti, ipotesi di reato legata alla gara d’appalto per i lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina destinato — nelle intenzioni iniziali — a essere operativo prima dell’avvio delle Olimpiadi invernali.

L’operazione è stata resa nota dalla Procura di Belluno, che coordina le indagini.

Le perquisizioni hanno riguardato le sedi di due società coinvolte nel progetto, Simico (committente) e Graffer (impresa esecutrice dei lavori), oltre a perquisizioni personali e informatiche eseguite nei confronti degli indagati.

Secondo quanto riferito dal procuratore capo di Belluno, Massimo De Bortoli, le persone formalmente iscritte nel registro degli indagati sono tre. Tra queste figura anche l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. Al momento non è prevista la loro convocazione: gli inquirenti stanno infatti completando l’acquisizione di documentazione, anche digitale, ritenuta utile alla ricostruzione dei fatti.

L’ipotesi investigativa è che eventuali accordi collusivi o modalità ritenute fraudolente possano aver favorito l’assegnazione dei lavori alla società esecutrice, nonostante una possibile incompatibilità dei tempi di realizzazione con la scadenza fissata per l’apertura dell’impianto in vista dei Giochi olimpici.

Le attività investigative sono condotte dalla Squadra Mobile di Belluno con il supporto dello SCO (Servizio Centrale Operativo).

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Olimpiadi invernali, bufera sulla cabinovia di Cortina: perquisizioni in cinque città per un’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti | TViWeb Olimpiadi invernali, bufera sulla cabinovia di Cortina: perquisizioni in cinque città per un’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy