Guerra in Ucraina, Kiev: “Colpito quartier generale Fsb a Kherson, centinaia tra morti e feriti”

L’Ucraina rivendica un nuovo attacco contro obiettivi russi nei territori occupati. Secondo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky, un’operazione delle forze speciali avrebbe colpito un sito dei servizi segreti russi (Fsb) nella regione di Kherson, provocando “circa cento tra morti e feriti”.

Zelensky ha diffuso anche un video dell’azione, spiegando che “i soldati del Centro delle operazioni speciali ‘A’ della SBU hanno ottenuto risultati positivi”. Nel raid, sempre secondo il presidente ucraino, sarebbe stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto anche un sistema contraereo Pantsir-S1 presente nell’area.

“Solo con questa operazione le perdite russe ammontano a circa cento occupanti tra uccisi e feriti”, ha affermato Zelensky, ribadendo che “i russi devono capire che devono porre fine a questa guerra”. Il leader ucraino ha inoltre sottolineato che gli attacchi a medio e lungo raggio “continueranno a funzionare”.

Sul fronte tecnologico e militare, Mosca starebbe intanto potenziando la propria capacità di attacco con droni Shahed più veloci, mentre Kiev accelera lo sviluppo di missili intercettori a basso costo, progettati per abbatterli. Lo ha riferito il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, spiegando che questi sistemi sono già in fase di test e che l’obiettivo è aumentare significativamente la produzione entro l’autunno e l’inverno.

Secondo le autorità ucraine, le forze di difesa avrebbero migliorato negli ultimi mesi la capacità di intercettare i droni nemici, mentre la Russia avrebbe incrementato del 35% il numero di velivoli impiegati negli attacchi. Rimane invece più complessa, per Kiev, la difesa contro i missili balistici, considerati la principale criticità del sistema difensivo.MODALITÀ SVILUPPATORE