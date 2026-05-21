Gonorrea e sifilide ai massimi storici in Europa: record di contagi, allarme degli esperti

Nuovo allarme sanitario in Europa per le infezioni sessualmente trasmissibili. Secondo quanto riportato dalla BBC, gonorrea e sifilide hanno raggiunto nel 2024 i livelli più alti degli ultimi dieci anni, con numeri record che preoccupano le autorità sanitarie europee.

I dati arrivano dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, European Centre for Disease Prevention and Control, che parla di una crescita costante delle infezioni e di “crescenti lacune nei test e nella prevenzione”.

La gonorrea ha registrato 106.331 casi nel 2024, con un aumento del 303% rispetto al 2015. Anche la sifilide è in forte crescita: i casi confermati sono saliti a 45.557, più del doppio rispetto a dieci anni fa.

Secondo l’ECDC, queste malattie possono provocare conseguenze molto serie se non curate. Tra le complicazioni segnalate ci sono infertilità, dolore cronico e, nel caso della sifilide, problemi neurologici e cardiovascolari.

Bruno Ciancio, responsabile dell’unità Malattie Trasmissibili e Vaccinabili dell’ECDC, ha spiegato che preoccupa soprattutto l’aumento dei casi di sifilide congenita, trasmessa dalla madre al neonato durante la gravidanza. Tra il 2023 e il 2024 i casi sarebbero quasi raddoppiati.

L’agenzia sanitaria europea invita quindi a rafforzare prevenzione e controlli: utilizzo del preservativo, test frequenti e diagnosi precoce restano gli strumenti principali per limitare la diffusione delle infezioni.

La Spagna è risultata il Paese europeo con il maggior numero di casi segnalati: 37.169 infezioni da gonorrea e 11.556 da sifilide nel solo 2024.

L’ECDC evidenzia inoltre che gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini restano il gruppo maggiormente colpito, ma cresce anche il numero di casi tra donne eterosessuali in età fertile.

La clamidia continua invece a essere l’infezione batterica sessualmente trasmissibile più diffusa in Europa, con 213.443 casi registrati nel 2024, anche se in lieve calo (-6%) rispetto al 2015.

Anche il Regno Unito, pur non partecipando più alla ricerca europea dopo la Brexit, segnala numeri elevati. Secondo i dati dell’agenzia sanitaria britannica, nel 2024 in Inghilterra sono stati registrati 71.802 casi di gonorrea, 9.535 di sifilide e 168.889 di clamidia.

Proprio il Regno Unito nel 2025 ha avviato la prima campagna vaccinale al mondo contro la gonorrea, dopo il record di oltre 85 mila casi registrato nel 2023.

I sintomi da non sottovalutare

La gonorrea può causare dolore, perdite anomale e infiammazioni dei genitali, anche se in molti casi non presenta sintomi evidenti.

La sifilide invece può manifestarsi con ulcere nella zona genitale o della bocca, eruzioni cutanee, perdita di capelli e sintomi simili all’influenza. In entrambe le malattie i sintomi possono comparire e scomparire nel tempo, rendendo più difficile una diagnosi immediata.

Secondo il sistema sanitario britannico, National Health Service, entrambe le infezioni possono essere prevenute con l’uso corretto del preservativo e curate efficacemente con antibiotici, soprattutto se diagnosticate in fase precoce.