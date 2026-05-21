Sovizzo sostiene sagre ed eventi: il Comune pagherà la raccolta rifiuti per le manifestazioni del territorio

La Giunta comunale di Sovizzo ha approvato una delibera che conferma il sostegno dell’Amministrazione alle associazioni e ai gruppi impegnati nell’organizzazione delle principali sagre ed eventi del territorio, riconoscendone il valore sociale, culturale e aggregativo.

Il provvedimento stabilisce che il Comune si farà carico annualmente dei costi relativi al servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti prodotti durante dieci manifestazioni locali, affidando il servizio ad Agno Chiampo Ambiente. La spesa sarà considerata come contributo indiretto alle associazioni promotrici.

Tra gli eventi interessati figurano “Sovizzo in Sagra”, la “Sagra del Baccalà” di Tavernelle, la “Notte Bianca” e diverse iniziative organizzate dalle Pro Loco e dai comitati parrocchiali del territorio.

«Negli ultimi anni organizzare una manifestazione è diventato sempre più complesso – dichiara l’assessore all’Ambiente Veronica Scapin –. Le associazioni si trovano ad affrontare responsabilità, adempimenti e aspetti organizzativi che richiedono una gestione sempre più strutturata e professionale. Nonostante questo, continuano con grande impegno a garantire eventi curati, sicuri e attenti anche all’impatto ambientale, assicurando pulizia e corretta gestione dei rifiuti. Per questo ci è sembrato doveroso prevedere un sostegno concreto che possa aiutare a rendere più sostenibile l’organizzazione di eventi che rappresentano un valore per tutta la comunità».

Sulla stessa linea anche il consigliere delegato ai rifiuti Enrico Scalzotto: «Abbiamo lavorato a stretto contatto con i comitati e le associazioni coinvolte per definire modalità operative semplici ed efficaci. L’obiettivo era garantire un supporto concreto agli organizzatori, alleggerendo uno degli aspetti più delicati nella gestione degli eventi. Questa collaborazione dimostra quanto sia importante fare rete tra Amministrazione e volontariato per mantenere vive le nostre manifestazioni e continuare a migliorarne l’organizzazione».

Il sindaco Matteo Forlin ha sottolineato il valore collettivo delle iniziative locali: «Le sagre e le manifestazioni locali non sono eventi “privati” delle associazioni che li organizzano, ma un vero regalo al territorio. Dietro ogni appuntamento ci sono centinaia di ore di volontariato, passione e spirito di servizio. Come Amministrazione vogliamo essere al fianco di queste realtà, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel creare occasioni di incontro, socialità e valorizzazione delle tradizioni locali. Questo provvedimento va proprio nella direzione di sostenere concretamente chi tiene viva la nostra comunità».

La delibera precisa inoltre che il servizio gratuito di raccolta rifiuti sarà riservato esclusivamente alle manifestazioni indicate nell’atto approvato dalla Giunta. Eventuali rifiuti particolari o non conferibili nel normale circuito di raccolta dovranno invece essere gestiti direttamente dagli organizzatori. Il nuovo indirizzo resterà valido per tutta la durata dell’attuale mandato amministrativo.