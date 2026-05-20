Depuratore di Arzignano, in visita il Presidente della Sezione Pelle e Cuoio di Confindustria Vicenza

ARZIGNANO, 20 MAGGIO – Il neo eletto presidente della Sezione Pelle e Cuoio di Confindustria Vicenza e presidente della Consulta degli utenti di Acque del Chiampo, Massimo Confente, ha visitato l’impianto di depurazione di Acque del Chiampo ad Arzignano, accompagnato dai vertici della società.

La visita ha rappresentato un momento di approfondimento sul funzionamento del depuratore, infrastruttura strategica della filiera conciaria – ogni giorno tratta 30.000 metri cubi di reflui industriali (cui si aggiungono 15.000 metri cubi di reflui civili) provenienti da 130 aziende direttamente collegate per una capacità depurativa pari a 1,6 milioni di abitanti equivalenti – riconosciuta come un’eccellenza a livello nazionale e internazionale nel settore della depurazione delle acque reflue industriali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’impianto di ozonizzazione, entrato a pieno regime da circa un anno: una tecnologia avanzata che consente di migliorare significativamente le performance di trattamento, con importanti benefici in termini ambientali.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre approfonditi i temi che saranno al centro dell’attenzione nel convegno “PFAS: dall’emergenza allo sviluppo di soluzioni. La tecnologia RADOX”, in programma lunedì 25 maggio a Palazzo Bonin Longare a Vicenza e organizzato da Acque del Chiampo con Confindustria Vicenza. L’evento sarà un’importante occasione di approfondimento sull’inquinamento da PFAS, una delle principali criticità ambientali e sanitarie del territorio e globali, con particolare attenzione alle prospettive tecnologiche e alle possibili soluzioni per il trattamento delle acque.

In tale contesto verrà presentata la tecnologia RADOX, sviluppata da Acque del Chiampo in collaborazione con K-INN Tech, spin-off dell’Università di Padova, finalizzata alla completa degradazione dei PFAS. Lo sviluppo di questa nuova tecnologia si inserisce in un più ampio percorso di innovazione e ricerca che vede la collaborazione tra Acque del Chiampo, enti pubblici, imprese e mondo accademico.

“Il depuratore di Arzignano rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale e lavorare insieme per migliorare ulteriormente le prestazioni della depurazione è una priorità strategica per il territorio – ha commentato Massimo Confente al termine della visita –. Per quanto riguarda il tema PFAS, il convegno del 25 maggio sarà un’importante occasione di confronto e divulgazione scientifica, per evidenziare come imprese, enti pubblici, centri di ricerca e università possano collaborare concretamente nell’individuazione di soluzioni efficaci alle sfide ambientali legate ai PFAS e non solo”.