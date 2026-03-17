Tentativo di truffa ai danni di un utente di Acque del Chiampo: segnalata chiamata da falso operatore

Acque del Chiampo informa di aver ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa telefonica ai danni di un’azienda con sede a Montecchio Maggiore da parte di un falso operatore del gestore idrico.

Secondo quanto riferito dal responsabile dell’impresa, il soggetto ha contattato telefonicamente l’azienda dichiarando di agire per conto di Acque del Chiampo e richiedendo il pagamento di una somma di denaro relativa alla sostituzione del contatore intestato all’attività produttiva. Insospettito dalle modalità della richiesta, il responsabile dell’azienda ha prontamente contattato gli uffici di Acque del Chiampo per effettuare le opportune verifiche, accertando così che si trattava di un tentativo di frode.

Acque del Chiampo precisa che non effettua richieste di pagamento tramite contatto telefonico. Tutte le comunicazioni relative a fatturazioni, solleciti o eventuali posizioni debitorie vengono trasmesse esclusivamente in forma scritta.

La società invita pertanto cittadini e imprese a prestare la massima attenzione a richieste di pagamento sospette, soprattutto se ricevute telefonicamente o con modalità non riconducibili ai canali istituzionali. In caso di dubbio, è sempre consigliabile verificare direttamente contattando il numero verde gratuito di Acque del Chiampo 800040504 e segnalare eventuali episodi alle Forze dell’Ordine.



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Acque del Chiampo S.p.a. – Servizio Idrico Integrato

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