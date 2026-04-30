Monte Berico diventa porta d’ingresso per pellegrini e turisti: apre il nuovo Infopoint tra Giubileo e Rinascita

Vicenza – Ha aperto ufficialmente il nuovo Infopoint di Monte Berico, destinato a diventare un punto di riferimento per pellegrini e turisti in occasione dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita. Il servizio sarà attivo dal 1° maggio, con apertura dal venerdì alla domenica, e offrirà informazioni culturali, logistiche e turistiche sulla città.

Il nuovo sportello informativo, situato in uno dei luoghi più visitati del territorio, fornirà indicazioni sulle proposte culturali di Vicenza, sulle iniziative legate al Giubileo e sulla mobilità sostenibile, con particolare attenzione ai collegamenti con il centro storico. Gli operatori, coordinati da “Vicenza è”, garantiranno assistenza anche in più lingue per accogliere un flusso crescente di visitatori.

«L’apertura dell’Infopoint risponde alla necessità di colmare una lacuna infrastrutturale in uno dei siti più visitati della città, trasformando il flusso di visitatori in una risorsa turistica strutturata», ha spiegato l’assessore alla cultura, turismo e attrattività della città Ilaria Fantin. «Consente inoltre di offrire accoglienza in occasione dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, durante il quale è previsto un incremento dei visitatori».

Secondo l’amministrazione, il nuovo punto informativo si integrerà con la rete già esistente composta dallo IAT di Piazza Matteotti e dall’Infopoint della Basilica Palladiana, con l’obiettivo di garantire una comunicazione coordinata e una promozione congiunta dell’offerta culturale cittadina.

Monte Berico viene così valorizzato come “porta d’ingresso” alla città, con la funzione di intercettare pellegrini e turisti e indirizzarli verso il patrimonio storico, artistico e commerciale del centro storico UNESCO e delle Ville venete. L’Infopoint promuoverà inoltre il circuito museale cittadino e le Vicenza Card, trasformando il pellegrinaggio in un’esperienza culturale più ampia.

Il servizio sarà operativo venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sono previste aperture straordinarie il 1° e 2 giugno, l’8 settembre, oltre alla regolare apertura del 15 agosto e del 1° novembre.

Il progetto ha ottenuto un cofinanziamento attraverso il Bando Unico 2025 Cultura e Turismo della Camera di Commercio. La candidatura, presentata da “Vicenza è” come soggetto capofila, ha coinvolto Comune di Vicenza, Vicenza è soc. cons. r.l., Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.

L’iniziativa è stata sostenuta anche dalla Fondazione Roi ETS, con l’obiettivo di rafforzare il sistema culturale cittadino e in particolare la rete museale.