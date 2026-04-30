Vicenza, colpo da 415 euro in negozio sportivo: tre algerini incastrati dalle telecamere e denunciati

Vicenza – Tre cittadini di nazionalità algerina, di 42, 38 e 36 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Vicenza per furto in concorso ai danni di un esercizio commerciale di articoli sportivi di Viale Crispi.

L’episodio risale al tardo pomeriggio del 24 aprile, quando intorno alle 17.15 i tre uomini sarebbero entrati nel punto vendita mettendo in atto un piano coordinato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due complici di 42 e 36 anni avrebbero distratto il personale e la vigilanza, mentre il 38enne avrebbe approfittato della situazione per sottrarre tre magliette polo e due pantaloncini di una nota marca, per un valore complessivo di circa 415 euro. La merce sarebbe stata poi nascosta all’interno di una borsa a tracolla, prima che il gruppo si allontanasse rapidamente dal negozio facendo perdere le proprie tracce.

Determinante per l’indagine è stata la denuncia presentata dalla direzione dell’attività commerciale e, soprattutto, l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno. Proprio dai filmati i Carabinieri sono riusciti a riconoscere i tre soggetti, grazie anche alla conoscenza delle dinamiche criminali e dei soggetti gravitanti sul territorio, arrivando alla loro completa identificazione.

Al termine degli accertamenti, i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per furto in concorso.

Come previsto dal principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.