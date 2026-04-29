Veneto – Vivaio in fiamme nella notte

Un incendio ha distrutto un intero vivaio la notte scorsa: è successo ad Abano Terme, al complesso “Vivai Garden” di via Monte Santo, di circq 1.200 metri quadrati, poco dopo la mezzanotte. Sul posto i pompieri che del distaccamento di Abano Terme con un’autopompa e un’autobotte, supportate da due squadre della sede centrale di Padova e dai volontari di Borgoricco. Sul posto anche i Carabinieri locali. Le cause dell’incendio sono al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi regionale dei Vigili del fuoco.