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29 Aprile 2026 - 17.12

Veneto – Vivaio in fiamme nella notte

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Un incendio ha distrutto un intero vivaio la notte scorsa: è successo ad Abano Terme, al complesso “Vivai Garden” di via Monte Santo, di circq 1.200 metri quadrati, poco dopo la mezzanotte. Sul posto i pompieri che del distaccamento di Abano Terme con un’autopompa e un’autobotte, supportate da due squadre della sede centrale di Padova e dai volontari di Borgoricco. Sul posto anche i Carabinieri locali. Le cause dell’incendio sono al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi regionale dei Vigili del fuoco.

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