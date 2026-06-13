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13 Giugno 2026 - 18.13

Vicentino – Incendio in un’abitazione, anziana coppia soccorsa: decisivo l’intervento di un vicino

G. B.
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Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Santorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in via Pozzati.

Nella casa si trovava una coppia di anziani, un uomo di 87 anni e una donna di 77, che è stata soccorsa anche grazie al pronto intervento di un vicino di casa, il quale ha prestato i primi aiuti prima dell’arrivo delle squadre di emergenza.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile, mentre il personale sanitario ha effettuato gli accertamenti sui due residenti.

Secondo le prime informazioni, nessuno dei due avrebbe riportato traumi né segni di intossicazione. Restano in corso le verifiche per accertare le cause che hanno originato l’incendio e per valutare eventuali danni all’abitazione.

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