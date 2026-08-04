4 Agosto 2026 - 17.54
Valdagno – Donna trovata morta mentre raccoglieva patate nell’orto di casa: si valuta un possibile malore legato al caldo
Una donna di 90 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di oggi in contrada Lorenzi, a Valdagno, nel terreno della propria abitazione dove si era recata per raccogliere alcune patate.
Secondo le prime informazioni, il corpo dell’anziana sarebbe stato rinvenuto diverse ore dopo il decesso. Per questo motivo non si esclude che il malore possa essere stato favorito dalle elevate temperature di questi giorni, anche se saranno gli accertamenti del caso a chiarire le cause della morte.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, come previsto dalla procedura, per gli accertamenti di competenza.
Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare cause diverse dal malore improvviso.