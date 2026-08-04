CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
4 Agosto 2026 - 17.54

Valdagno – Donna trovata morta mentre raccoglieva patate nell’orto di casa: si valuta un possibile malore legato al caldo

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Una donna di 90 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di oggi in contrada Lorenzi, a Valdagno, nel terreno della propria abitazione dove si era recata per raccogliere alcune patate.

Secondo le prime informazioni, il corpo dell’anziana sarebbe stato rinvenuto diverse ore dopo il decesso. Per questo motivo non si esclude che il malore possa essere stato favorito dalle elevate temperature di questi giorni, anche se saranno gli accertamenti del caso a chiarire le cause della morte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, come previsto dalla procedura, per gli accertamenti di competenza.

Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare cause diverse dal malore improvviso.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Valdagno - Donna trovata morta mentre raccoglieva patate nell'orto di casa: si valuta un possibile malore legato al caldo | TViWeb Valdagno - Donna trovata morta mentre raccoglieva patate nell'orto di casa: si valuta un possibile malore legato al caldo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy