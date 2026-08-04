Tenta di rubare la borsa a una 71enne in bicicletta e la fa cadere: denunciato un 62enne

Un uomo di 62 anni residente a Tombolo (Padova) è stato denunciato dai Carabinieri perché ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato con lesioni ai danni di una donna di 71 anni, avvenuto lo scorso 2 luglio a Tezze sul Brenta, in località Belvedere.

L’indagine è stata condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Nella mattinata di martedì 4 agosto, gli investigatori, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Cittadella, hanno eseguito un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del 62enne.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 12 del 2 luglio 2026. La donna, di origine ucraina, dopo essere uscita dall’ufficio postale stava percorrendo una strada di Tezze sul Brenta conducendo a mano la propria bicicletta, con la borsa riposta nel cestino.

L’uomo l’avrebbe avvicinata e, dopo averle rivolto la parola, avrebbe tentato con violenza di impossessarsi della borsa. La tracolla era però agganciata al manubrio della bicicletta e, a causa della colluttazione e della reazione aggressiva del presunto aggressore, la 71enne è caduta a terra.

Dopo un primo tentativo di fuga, l’uomo sarebbe tornato indietro per cercare di completare il furto, senza riuscirci, per poi allontanarsi in direzione del territorio padovano.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Bassano del Grappa, dove le sono state riscontrate una frattura scomposta del braccio destro e il distacco ulnare, con una prognosi iniziale di 25 giorni.

Le indagini si sono concentrate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’aggressione. Il confronto informativo con i comandi dell’Arma dei territori confinanti ha consentito agli investigatori di indirizzare gli accertamenti verso il 62enne di Tombolo, già conosciuto alle forze dell’ordine.

La perquisizione eseguita nella giornata del 4 agosto avrebbe permesso ai militari di trovare elementi ritenuti rilevanti ai fini investigativi, tra cui indumenti e oggetti ritenuti pertinenti al reato.

L’uomo è ora indagato in stato di libertà per i reati di tentato furto pluriaggravato e lesioni personali.