Dramma in piscina: morto un 19enne di Trento dopo un malore

Aggiornamento

Si chiamava Leonardo Cortese, 19 anni, residente a Trento, il giovane morto nel pomeriggio di lunedì 3 agosto nella piscina Blueplanet 4.0 di Montecchio Precalcino. Il ragazzo si trovava nella struttura insieme a un amico per trascorrere una giornata di svago.

Secondo la ricostruzione, dopo pranzo Leonardo avrebbe deciso di fare una nuotata. L’amico lo ha visto sott’acqua, pensando inizialmente che stesse trattenendo il respiro in apnea. Quando però non è riemerso, ha lanciato l’allarme.

I bagnini e alcuni presenti hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale del Suem 118 e dall’équipe dell’elisoccorso. Ogni tentativo si è però rivelato vano e il giovane è stato dichiarato morto sul posto.

Sulla tragedia indagano i carabinieri coordinati dalla Procura, che dovrà stabilire se disporre l’autopsia per chiarire le cause del malore che avrebbe provocato il decesso.Si chiamava Leonardo Cortese, 19 anni, residente a Trento, il giovane morto nel pomeriggio di lunedì 3 agosto nella piscina Blueplanet 4.0 di Montecchio Precalcino. Il ragazzo si trovava nella struttura insieme a un amico per trascorrere una giornata di svago.

Secondo la ricostruzione, dopo pranzo Leonardo avrebbe deciso di fare una nuotata. L’amico lo ha visto sott’acqua, pensando inizialmente che stesse trattenendo il respiro in apnea. Quando però non è riemerso, ha lanciato l’allarme.

I bagnini e alcuni presenti hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale del Suem 118 e dall’équipe dell’elisoccorso. Ogni tentativo si è però rivelato vano e il giovane è stato dichiarato morto sul posto.

Sulla tragedia indagano i carabinieri coordinati dalla Procura, che dovrà stabilire se disporre l’autopsia per chiarire le cause del malore che avrebbe provocato il decesso.

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Un ragazzo di 20 anni, residente a Trento, è morto annegato nel pomeriggio alle piscine Bluplanet di via Venezia a Montecchio Precalcino. La tragedia si è consumata mentre il giovane si trovava nell’impianto natatorio in compagnia di un amico.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver pranzato il ventenne aveva detto all’amico di voler andare a nuotare. Poco dopo il compagno lo avrebbe visto sott’acqua, pensando inizialmente che stesse facendo apnea. Trascorsi alcuni minuti, però, non vedendolo riemergere ha lanciato l’allarme.

Alcuni presenti hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio dell’automedica e l’ambulanza di Santorso, oltre all’elicottero sanitario decollato da Verona.

Il giovane è stato trovato già in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno eseguito una rianimazione prolungata, con anche un’intubazione risultata particolarmente complessa, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Dopo i lunghi interventi di soccorso è stato constatato il decesso.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 112 per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. La tragedia ha suscitato profonda impressione tra i frequentatori della struttura.