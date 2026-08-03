Agriturismi vicentini da tutto esaurito: il grande caldo porta gli stranieri tra colline, piscine e natura

Fonte foto: Confagricoltura Vicenza

Un’estate positiva per gli agriturismi vicentini, con luglio che ha registrato risultati soddisfacenti, agosto che si annuncia tra i migliori degli ultimi anni e un settembre già ricco di prenotazioni. A trainare il settore è soprattutto il turismo straniero, con una crescita significativa di visitatori alla ricerca di natura, tranquillità e servizi capaci di offrire sollievo dal caldo intenso.

A scegliere le campagne e le colline beriche sono soprattutto gli ospiti provenienti dall’estero. Se la Germania mantiene il primato per numero di presenze, la vera sorpresa dell’estate 2026 è rappresentata dall’Olanda, con una forte crescita di turisti interessati agli agriturismi del territorio vicentino.

«Il quadro è molto positivo e premia il lavoro svolto dai nostri agriturismi nel proporre un’accoglienza di qualità, con servizi che rispecchiano le aspettative di chi cerca una vacanza nella natura – spiega Giulia Lovati Cottini, presidente provinciale di Agriturist, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura, e titolare dell’agriturismo Villa Feriani di Montegalda –. Gli stranieri apprezzano i prodotti tipici del territorio, la possibilità di effettuare escursioni e attività sportive come bicicletta, trekking ed equitazione, abbinate a degustazioni e ristorazione tipica. Molto apprezzata anche la vicinanza alle città d’arte come Venezia, Verona e Padova».

A influenzare le scelte dei turisti è anche l’aumento delle temperature estive, che sta spingendo sempre più persone verso località collinari e montane e verso strutture immerse nel verde. Particolarmente richiesti sono gli agriturismi dotati di piscina e quelli con ampi spazi alberati capaci di garantire zone d’ombra e maggiore frescura.

«Gli agriturismi con piscina sono i più gettonati – sottolinea Lovati Cottini – ma in generale i nostri ospiti cercano il soggiorno nel verde, in strutture rurali con parchi alberati. Il 28% degli stranieri arriva dalla Germania, seguita dall’Austria con il 15% e dalla sorpresa Olanda con il 14%. Seguono Paesi Bassi, Belgio e Danimarca».

Tra le novità dell’estate 2026 emerge anche il ritorno delle prenotazioni last minute. Una tendenza diversa rispetto al passato, quando molti turisti programmavano le vacanze con largo anticipo, anche un anno prima. Ora invece cresce la scelta di decidere il soggiorno a ridosso della partenza.

Secondo le rilevazioni di Agriturist, la domanda si concentra su esperienze che uniscono ospitalità e territorio: il 27% degli ospiti cerca eventi culturali o musicali nei borghi vicini, il 25% visite in cantina e nei caseifici con degustazioni guidate, mentre il 18% sceglie escursioni. Tra le attività più richieste anche quelle dedicate ai bambini, il trekking, il cicloturismo e l’ippoturismo.

La tendenza potrebbe proseguire anche oltre il periodo di alta stagione. Già da luglio si registra un aumento delle richieste per settembre, con le aree collinari e montane sempre più apprezzate anche per il pranzo di Ferragosto.

Da un’indagine a campione condotta da Agriturist emerge inoltre che Veneto, Friuli, Liguria, Toscana e Umbria sono tra le destinazioni agrituristiche con le migliori prospettive per questa estate, con oltre il 65% di ospiti stranieri, soprattutto coppie e famiglie con bambini.

In Veneto sono oltre 1.700 gli agriturismi attivi, secondo i dati regionali aggiornati, con una disponibilità complessiva di circa 18 mila posti letto. A livello provinciale Verona guida la classifica, seguita da Treviso e Vicenza, che conta 243 strutture agrituristiche.