Basso Vicentino – Cade da tre metri in azienda: 38enne ricoverato in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi ad Asigliano Veneto, all’interno della ditta Naturello Spa di via Cà d’Oro 50. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa tre metri.

L’allarme è scattato dopo l’incidente, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti. A seguito della caduta, il lavoratore ha riportato un trauma cranio-facciale e un trauma al bacino.

Vista la gravità delle condizioni, sul posto è intervenuto l’elicottero di Verona Emergenza. Il 38enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’unità di terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.