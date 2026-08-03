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3 Agosto 2026 - 10.43

Basso Vicentino – Cade da tre metri in azienda: 38enne ricoverato in gravi condizioni

Giuseppe Balsamo
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Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi ad Asigliano Veneto, all’interno della ditta Naturello Spa di via Cà d’Oro 50. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa tre metri.

L’allarme è scattato dopo l’incidente, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti. A seguito della caduta, il lavoratore ha riportato un trauma cranio-facciale e un trauma al bacino.

Vista la gravità delle condizioni, sul posto è intervenuto l’elicottero di Verona Emergenza. Il 38enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’unità di terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

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