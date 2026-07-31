Dueville, incendio nel sottotetto dell’ex stabilimento tessile Lanerossi

Un incendio è divampato questa mattina, venerdì 31 luglio, nel sottotetto dell’ex stabilimento tessile Lanerossi di via Monte Ortigara a Dueville. L’allarme è scattato alle 6.15, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme sviluppatesi all’interno dell’edificio, di proprietà del Comune e attualmente inutilizzato.

Le squadre dei pompieri sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo, con l’obiettivo di impedire che l’incendio possa estendersi ad altre parti della struttura. Le fiamme, infatti, hanno interessato il sottotetto dello stabile, rendendo necessario un intervento articolato.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco della sede centrale di Vicenza e dei distaccamenti di Thiene e Recoaro Terme, con diversi automezzi impegnati nelle attività di emergenza.

Presenti anche i tecnici di Enel e di Arpav, il sindaco di Dueville insieme ai tecnici comunali e le Forze dell’Ordine, impegnate negli adempimenti di competenza e nella gestione della sicurezza dell’area.

Sono in corso le operazioni per completare lo spegnimento e mettere in sicurezza l’edificio. Al momento non risultano persone coinvolte.