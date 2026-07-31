Arzignano, principio di incendio in una conceria: intervento dei Vigili del fuoco evita il propagarsi delle fiamme

Paura questa mattina, venerdì 31 luglio, in una conceria di via Montorso ad Arzignano, dove si è verificato un principio di incendio all’interno dello stabilimento. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando il rogo ha interessato l’impianto di aspirazione collegato a un macchinario utilizzato per la smerigliatura delle pelli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che hanno rapidamente individuato il punto in cui si era sviluppata la combustione e hanno circoscritto il focolaio, impedendo che le fiamme potessero raggiungere altri macchinari o estendersi ad altre zone della conceria.

A prendere fuoco sono state alcune polveri di lavorazione accumulate all’interno di uno degli impianti di aspirazione, che provvede a convogliare il materiale verso un silos esterno. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri la situazione è stata riportata sotto controllo in breve tempo, limitando i danni e scongiurando conseguenze più rilevanti per l’attività produttiva.

Dopo lo spegnimento, i Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dell’area interessata. Sono quindi stati avviati gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno innescato il principio di incendio.

L’intervento si è concluso dopo circa due ore. Non si registrano persone coinvolte.