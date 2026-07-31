Giuseppe Zigliotto nuovo presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza

L’imprenditore orafo di Longare eletto all’unanimità dal Consiglio di amministrazione. Il sindaco Possamai: «L’università è una delle sfide più importanti per il futuro della città»

Giuseppe Zigliotto è il nuovo presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. La nomina è stata formalizzata questa mattina dal rinnovato Consiglio di amministrazione della Fondazione, che ha eletto all’unanimità l’imprenditore vicentino.

Sessantadue anni, residente a Longare, Zigliotto opera nel settore orafo e vanta una lunga esperienza nel mondo dell’associazionismo e della rappresentanza imprenditoriale. È stato presidente di Confindustria Vicenza dal 2012 al 2016 e attualmente ricopre il ruolo di consigliere nazionale di Federorafi e di vicepresidente della Sezione Orafi di Confindustria Vicenza.

Nel corso della sua attività istituzionale ha seguito da vicino anche i temi legati alla formazione. Dal 2000 al 2002 è stato consigliere incaricato con delega alla scuola per l’Associazione Industriali di Vicenza, incarico ricoperto successivamente anche a livello regionale come delegato alla formazione scolastica per la Federazione Industriali del Veneto (2002-2004). Parallelamente è stato presidente dell’Associazione ex-Allievi dell’Itis Rossi di Vicenza dal 2003 al 2007.

Il rapporto con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza non è nuovo: Zigliotto ha già fatto parte del Consiglio di amministrazione dell’ente per dieci anni, dal 2005 al 2015, ricoprendo anche il ruolo di membro del Comitato esecutivo.

«Per molti anni ho fatto parte del Consiglio della Fondazione Studi Universitari di Vicenza – ha ricordato Zigliotto –. All’epoca era presidente Silvio Fortuna e avevo avuto modo di seguire da vicino la realizzazione del primo lotto della sede di viale Margherita. Era già consolidata la collaborazione con l’Università di Padova ed era iniziata quella con l’ateneo di Verona. Fu un periodo molto bello e appassionante e da allora è rimasto vivo in me l’interesse per la presenza universitaria a Vicenza e per i suoi ulteriori sviluppi».

Il nuovo presidente ha quindi voluto riconoscere il lavoro svolto dai suoi predecessori, da Silvio Fortuna a Mario Roberto Carraro, fino ad Adamo Dalla Fontana, al quale subentra: «Lo ringrazio per il grande impegno posto in essere negli ultimi anni e del quale raccolgo il testimone».

Tra gli obiettivi del nuovo mandato, Zigliotto indica la necessità di conoscere approfonditamente la situazione attuale della Fondazione e definire un programma condiviso con il Consiglio, i soci fondatori e le università partner. «Il modello della Fondazione Universitaria, che rappresenta qualcosa di unico nel panorama nazionale, si è rivelato una scelta vincente sulla quale occorre insistere e continuare a investire – ha spiegato –. Ma in un mondo che sta vivendo profonde e rapide trasformazioni dobbiamo capire quali siano le nuove necessità di competenze delle imprese e quali nuovi corsi Vicenza potrebbe candidarsi a ospitare».

Un altro tema centrale sarà quello dei servizi agli studenti: «Vi è oggi molto fermento, alcuni risultati importanti sono stati raggiunti ma sicuramente vi è margine di crescita».

Contestualmente alla nomina del nuovo presidente sono state formalizzate anche le nuove designazioni nel Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei soci sostenitori: Annalisa Rossetto per Confindustria Vicenza e l’avvocato Andrea Bertuzzo per la Regione del Veneto.

Definita anche la composizione del rinnovato Collegio dei revisori, che sarà presieduto da Alberto Matteazzi, affiancato da Margherita Monti e Antonio Gennarelli.

Alla nomina di Zigliotto è arrivato anche il commento del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che questa mattina ha partecipato alla seduta del Consiglio di amministrazione della Fondazione in rappresentanza del Comune, socio fondatore dell’ente.

«A Giuseppe Zigliotto rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato Possamai –. Conosce molto bene la Fondazione, nella quale ha ricoperto diversi ruoli per oltre dieci anni, e porta con sé una lunga esperienza nel mondo dell’impresa e della formazione. Sono certo che saprà accompagnare con competenza una fase molto importante per il sistema universitario vicentino».

Secondo il sindaco, Vicenza sta vivendo una fase di crescita come città universitaria: «Aumentano gli studenti, si ampliano i percorsi formativi e cresce la necessità di offrire servizi sempre migliori, dall’accoglienza agli spazi per lo studio e la vita universitaria. L’università non è solo un luogo di formazione: è una leva di sviluppo, innovazione e vitalità per tutta la città».

Possamai ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente uscente Adamo Dalla Fontana «per il lavoro svolto in questi anni», sottolineandone «serietà, equilibrio e grande disponibilità verso la città».

«La Fondazione avrà un ruolo sempre più centrale in questo percorso – ha concluso il sindaco –. Sono convinto che Giuseppe Zigliotto saprà interpretarlo al meglio e continuare a far crescere la nostra città universitaria, rendendola sempre più attrattiva, accogliente e capace di offrire opportunità ai tanti giovani che scelgono di studiare a Vicenza».