Ondate di calore, confermata l’allerta gialla in tutto il Veneto: temperature ben oltre la media fino al weekend

Prosegue l’ondata di calore sul Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha confermato anche per domani, venerdì 31 luglio, la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per il rischio di temperature elevate su tutto il territorio regionale.

Secondo il bollettino, è previsto un disagio intenso su tutta la regione, con condizioni favorite dall’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale che porterà giornate stabili e soleggiate. Solo sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, nel pomeriggio potranno svilupparsi locali rovesci o temporali di calore, con una probabilità comunque contenuta.

Le temperature continueranno a salire anche venerdì, dopo il sensibile aumento già registrato oggi, raggiungendo valori ben superiori alla media del periodo. Sabato il caldo resterà pressoché invariato, con minime ancora in lieve aumento in pianura, mentre domenica e lunedì le temperature si manterranno stabili ma sempre molto elevate rispetto alle medie stagionali.

Nel fine settimana aumenterà anche l’instabilità atmosferica. Sabato pomeriggio e sera sono attesi rovesci e temporali soprattutto sulle aree montane, con possibili sconfinamenti verso la pedemontana e la pianura interna. Domenica e lunedì i fenomeni interesseranno ancora principalmente i rilievi, lasciando invece prevalere il sole in pianura.

La Protezione Civile invita la popolazione, in particolare anziani, bambini e persone fragili, ad adottare le consuete precauzioni durante le ore più calde della giornata, limitando l’esposizione al sole e mantenendo una corretta idratazione.