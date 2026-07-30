CRONACAVENETO
30 Luglio 2026 - 9.46

Dengue: casi a Portogruaro e Verona, scatta la disinfestazione

Nicoletta Ugolini
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VENETO, 30 LUGLIO 2026 – Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 4 ha segnalato al sindaco di Portogruaro (Venezia), Luigi Toffolo, un caso di Dengue di importazione, trasmessa dalla zanzara tigre, in un residente del Comune.

Seguendo le indicazioni regionali per la sorveglianza delle arbovirosi, il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone la disinfestazione in un’area di 200 metri di raggio attorno al luogo del contagio.

Gli interventi saranno eseguiti dalla Triveneta Cooperativa Sociale di Vigonza (Padova), incaricata del servizio per le emergenze sanitarie.

Anche a Verona il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un’ordinanza per attivare il protocollo di emergenza sanitaria, dopo che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9 ha segnalato un caso di Dengue trasmesso dalla zanzara tigre sul territorio comunale.

L’area interessata dagli interventi, individuata dall’Ulss 9 Scaligera, si trova tra i quartieri Pindemonte e Ponte Crencano, vicino all’ospedale di Borgo Trento.

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