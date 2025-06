Veneto, primo caso di febbre Dengue

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato confermato il primo caso di Dengue nel Padovano per il 2025. A essere colpita è una donna di 50 anni residente a Villafranca Padovana, da poco rientrata da un viaggio in una zona tropicale dell’Africa subsahariana. La paziente, che ha manifestato sintomi come febbre alta, dolori muscolari e articolari, cefalea e nausea, è ora in miglioramento e ha superato la fase acuta della malattia.

La segnalazione, giunta nei giorni scorsi all’Ulss 6 Euganea, ha fatto scattare immediatamente il protocollo regionale per le malattie trasmesse da vettori, come previsto dalla DGR 421/2025 della Regione Veneto. Il Dipartimento di Prevenzione ha attivato un piano straordinario di disinfestazione nel raggio di alcune decine di metri attorno all’abitazione della donna.

L’intervento è articolato in tre fasi: bonifica porta a porta per rimuovere i focolai larvali, trattamento larvicida lungo la pubblica via, e infine interventi adulticidi ripetuti per tre sere consecutive, sempre lungo la viabilità pubblica. L’obiettivo è abbattere la presenza delle zanzare Aedes albopictus (zanzara tigre), principale vettore del virus in Italia, e prevenire qualsiasi rischio di ulteriore trasmissione.

Il virus Dengue, di origine tropicale, non si trasmette da persona a persona, ma solo tramite la puntura di una zanzara infetta, che a sua volta ha punto una persona già contagiata. La malattia ha un periodo di incubazione di 5-6 giorni e può presentarsi con sintomi intensi, anche se nella maggior parte dei casi ha un decorso benigno.

«La paziente è ora seguita attentamente dal personale sanitario e non presenta complicazioni», sottolineano dall’Ulss. «Nel frattempo, la sorveglianza epidemiologica resta attiva e il contributo della cittadinanza è fondamentale: occorre eliminare ogni ristagno d’acqua nelle abitazioni, utilizzare repellenti e zanzariere, e indossare abiti protettivi, specie nelle prime ore del mattino e al tramonto».

Nel 2024 i casi di Dengue in Veneto furono 22, tutti di importazione. Anche quest’anno, il rischio è legato soprattutto ai rientri da viaggi in zone endemiche. La conferma definitiva da laboratorio per il caso di Villafranca è attesa a breve, ma tutte le misure di prevenzione sono già operative.