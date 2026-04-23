A Castelgomberto i bambini ‘liberano’ 500 coccinelle





Una mattinata speciale all’insegna della natura e dell’educazione ambientale quella di lunedì 21 aprile a Valle di Castelgomberto, nei pressi della chiesetta Regina Pacis. I bambini della scuola elementare locale sono stati protagonisti di un’iniziativa tanto semplice quanto significativa: la liberazione in natura di ben 500 coccinelle.



Gli insetti, distribuiti in dieci scatoline contenenti ciascuna 50 esemplari, sono stati rilasciati tra l’entusiasmo e la curiosità dei più piccoli, che hanno potuto vivere un’esperienza diretta a contatto con l’ambiente. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’azienda OCREV S.r.l. di Castelgomberto, per la quale erano presenti il titolare, Pietro Massimo Tovo, e l’Amministratore delegato, Michela Perin, che ha fornito le coccinelle permettendo ai bambini di partecipare a questo momento educativo e coinvolgente.





«È stato davvero emozionante vedere l’entusiasmo dei bambini mentre liberavano le coccinelle», dichiara il sindaco Davide Dorantani. «I loro sorrisi e la loro curiosità sono il segnale più bello del valore di questa iniziativa. Le coccinelle non sono solo insetti affascinanti, ma svolgono un ruolo fondamentale per l’ambiente, perché aiutano a proteggere le piante in modo naturale, contrastando i parassiti senza bisogno di sostanze chimiche. Educare i più piccoli a conoscere e rispettare questi equilibri significa investire nel futuro della nostra comunità. Ringrazio la scuola, i docenti, l’azienda OCREV e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa splendida esperienza».



A guidare la parte didattica dell’incontro è stato il dottor Claudio Lupo di ISDE Medici per l’Ambiente, che ha spiegato l’importanza di questi piccoli insetti per l’ecosistema. Le coccinelle, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nella difesa delle piante: si nutrono di parassiti come gli afidi, contribuendo in modo naturale a proteggere coltivazioni e giardini senza l’uso di pesticidi chimici.



Un messaggio chiaro e concreto, che ha permesso ai bambini di comprendere quanto anche gli organismi più piccoli possano avere un grande impatto sull’equilibrio della natura. Non solo un gesto simbolico, dunque, ma una vera e propria lezione di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.



Tra sorrisi, stupore e tanta partecipazione, i piccoli studenti hanno dimostrato grande entusiasmo per l’iniziativa, portando a casa non solo un ricordo speciale, ma anche una maggiore consapevolezza dell’importanza di prendersi cura del mondo che li circonda.