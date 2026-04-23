Dopo 80 anni, la foglia d’acero torna in Groenlandia

Umberto Baldo

Il 6 febbraio 2026 rimarrà impresso negli annali della diplomazia polare.

Sotto il cielo plumbeo di Nuuk, la Ministra degli Esteri Anita Anand ha ufficialmente riaperto il consolato canadese in Groenlandia, ponendo fine ad un’assenza durata dal 1946.

Così, dopo un silenzio diplomatico durato otto decenni, la bandiera canadese torna a sventolare stabilmente nella grande isola del nord.

La riapertura del consolato a Nuuk non è un semplice adempimento amministrativo, ma il segnale di un cambio di paradigma: Ottawa ha deciso di trasformare il “Grande Nord” da zona cuscinetto naturale a bastione attivo della propria sovranità.

Detta diversamente è l’atto di nascita di una nuova postura geopolitica che vede il Canada non più come spettatore, bensì come protagonista assertivo in un Artico che non è più protetto dai suoi ghiacci.

Il fulcro di questa mossa è la strategia “Our North, Strong and Free” (Il nostro Nord, Forte e Libero) pilastro della politica estera del governo guidato da Mark Carney.

In un momento di profonda frizione diplomatica con gli Stati Uniti — alimentata dagli attacchi frontali del Presidente americano contro gli alleati storici e dalle minacce di dazi — Ottawa ha scelto la via dell’autonomia strategica.

Riaprendo il canale diretto con Nuuk e Copenaghen, il Canada lancia un messaggio duplice:

Deterrenza Sovrana: La difesa del quadrante nord-atlantico non può più essere appaltata totalmente ad un’Amministrazione americana imprevedibile. Consolidamento Nordico: Il superamento definitivo della storica disputa con la Danimarca su Hans Island è diventato il modello di cooperazione per blindare un confine marittimo di 3.000 chilometri contro le mire esterne.

Il dinamismo di Ottawa è una reazione muscolare all’attivismo di Mosca, che ha completato la riattivazione delle basi della Guerra Fredda, schierando missili ipersonici a pochi passi dalle acque canadesi, e di Pechino che, rivendicando il ruolo di potenza “quasi artica” nonostante la distanza geografica, continua ad investire in infrastrutture critiche e spedizioni scientifiche, puntando alla “Via della Seta Polare” per aggirare i colli di bottiglia commerciali.

La presenza della nave rompighiaccio CCGS Jean Goodwill nel porto di Nuuk durante l’inaugurazione non è stata casuale: rappresenta la capacità logistica di Ottawa di monitorare il disgelo e proteggere le rotte emergenti dalle ambizioni asiatiche.

Sotto lo strato di ghiaccio che si assottiglia, la Groenlandia custodisce un tesoro di minerali critici (terre rare, cobalto, litio) essenziali per la transizione tecnologica.

Ne consegue che in un 2026 segnato da una competizione globale feroce per l’indipendenza energetica, il Canada punta a diventare il partner privilegiato di Nuuk.

L’obiettivo è sottrarre quote di mercato al monopolio cinese, integrando le risorse groenlandesi nelle catene di approvvigionamento nordamericane ed europee, garantendo al contempo la tutela dei diritti delle popolazioni Inuit, che vivono su entrambi i lati del confine.

Mentre l’Europa guarda con ansia alle crisi di Hormuz e dell’Ucraina, il Canada ha capito che il futuro della propria sicurezza si gioca al 60° parallelo.

Di conseguenza il primo ministro Carney sposta l’asse della politica nazionale verso un’autonomia strategica che guarda all’Europa con indipendenza da Washington, ed il consolato di Nuuk è oggi un avamposto di intelligence e coordinamento strategico in un mondo dove, sebbene il ghiaccio si sciolga, la competizione tra le potenze è entrata in una fase di ebollizione.

La stabilità della regione, una volta garantita dal clima proibitivo, oggi dipende dalla capacità di nazioni come Canada e Groenlandia di formare un fronte unito contro la coercizione economica e militare delle grandi potenze.

Il Canada è tornato per restare, pronto a dettare le proprie condizioni in un mondo dove il ghiaccio si scioglie, ma la competizione geopolitica si scalda ogni giorno di più.

Umberto Baldo