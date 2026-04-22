Arzignano, Luca Lazzaroni candidato sindaco e Stefano Fracasso capolista: il PD Valchiampo presenta la lista “Partito Democratico per Arzignano”

Venerdì prossimo verranno depositate in Comune le firme a sostegno della lista “Partito Democratico per Arzignano”, che alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio sostiene la candidatura a sindaco di Luca Lazzaroni.

Lazzaroni, attuale segretario del circolo del Partito Democratico ValChiampo “Sergio Pellizzari”, si presenta come candidato sindaco con una proposta definita “al servizio della comunità di Arzignano”, città che – secondo il comunicato – dispone di importanti risorse economiche, sociali e culturali, ma che presenta anche diverse criticità, accentuate dopo anni di governo del centrodestra.

Tra i principali temi individuati dal partito figurano traffico, tutela della salute dei cittadini, gestione degli spazi urbani, servizi, problematiche ambientali e partecipazione alla vita pubblica.

Il programma: urbanistica, salute e lavoro

Il programma della lista è articolato su più ambiti: dall’urbanistica ed edilizia alla mobilità e viabilità interna e di valle, fino ai temi della salute pubblica, con particolare attenzione alla questione PFAS e al futuro dell’ospedale.

Ampio spazio anche alle politiche sociali, con focus sul problema abitativo per le giovani famiglie e sulle difficoltà legate all’invecchiamento della popolazione, oltre alla nascita del nuovo ente Ambito Territoriale Sociale e alle sue sfide.

Sul piano economico-produttivo, attenzione al settore conciario, chiamato ad affrontare una transizione tecnologica e ambientale. Tra i temi anche la sicurezza urbana, intesa come coesione sociale e presidio di prossimità.

Nel comunicato si sottolinea inoltre una visione dell’amministrazione come “Casa degli Arzignanesi” e l’impegno per una “Città per la Pace”, come parte della prospettiva politica della lista.

La squadra: candidati e capolista

La lista, che si definisce “fuori dal coro”, è composta da candidati appartenenti sia al Partito Democratico sia al mondo indipendente, con una squadra definita “esperta e giovane”.

Il capolista è Stefano Fracasso, affiancato dal candidato sindaco Luca Lazzaroni. I candidati sono:

Stefano Fracasso (capolista)

Mondira Banik

Giuseppe Dal Ceredo

Maria Vittoria Traforti

Stefano Rossetti

Maria Lina Bonvicini

Roberto Pieriboni

Annalisa Molon

Giuseppe Contro

Mirka Pellizzari

Samuele Venturini

Eros Dalla Barba

Federico Dal Ceredo

Regina Dal Barco

Walter Maria Rasia Dani

Dino Bianchi

Presentazione pubblica

La lista verrà presentata ufficialmente nei prossimi giorni nel corso di un evento pubblico, alla presenza dei vertici provinciali del Partito Democratico.