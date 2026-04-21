Rottamazione carte d’identità, lettera di sindaco e prefetto: «Il sistema funziona»

Un’attività organizzativa e comunicativa avviata per tempo e un sistema che sta funzionando e viene preso a modello anche da altri territori: queste alcune delle rassicurazioni rivolte ai cittadini, con una lettera aperta, dal prefetto Filippo Romano e dal sindaco Giacomo Possamai, in merito alla rottamazione in corso delle carte d’identità cartacee che, come previsto dal regolamento europeo recepito dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto non saranno più valide.“Desideriamo rassicurare la cittadinanza: il percorso intrapreso è pienamente sotto controllo e sta procedendo in modo ordinato, efficace e coerente con gli obiettivi fissati. I risultati che stiamo registrando ci permettono di guardare con fiducia al raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti”, si legge nella lettera, nella quale viene rivolto anche un ringraziamento ai dipendenti dell’Ufficio Anagrafe e agli operatori dedicati al rilascio delle CIE “per la dedizione, lo spirito di servizio e l’alto senso civico dimostrati”. In un altro passaggio viene sottolineata la virtuosità del metodo adottato dal Comune di Vicenza: “Il sistema organizzativo messo in campo è solido, monitorato e capace di adattarsi alle esigenze dei cittadini, rappresentando già oggi un modello positivo anche per altri territori”.«Ringrazio il Prefetto per questa importante comunicazione, che conferma quanto abbiamo detto finora – ha specificato l’assessore ai servizi demografici Leonardo Nicolai -. Per far fronte al fatto che dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, il Comune di Vicenza si è attivato con mesi di anticipo e organizzazione, tanto da essere preso d’esempio dalle altre amministrazioni della Provincia. Rivolgo quindi un invito alla responsabilità di tutta la collettività: non prenotate l’appuntamento se non siete sicuri di potervi presentare, non prenotate due o tre volte, guardate la data di scadenza della vostra carta d’identità e se non c’è una reale urgenza attendete con serenità l’apertura di nuovi slot. È infatti sull’ordine di qualche decina il numero di persone che ogni settimana non si presenta agli appuntamenti, togliendo il posto a chi ha una reale necessità e sovraccaricando inutilmente il lavoro del personale, che ringrazio ancora una volta per la professionalità e disponibilità dimostrate. Ricordo infine che con l’apertura di quattro nuove agende a partire dal primo maggio, ogni giorno verranno messi a disposizione un centinaio di nuovi appuntamenti. Ritorno quindi a chiedere di prenotare con responsabilità sapendo che ci sarà posto per tutti».I dati raccolti finora dimostrano che la sostituzione delle carte d’identità cartacee prosegue a pieno ritmo: sono ben 5.747 quelle già rottamate dallo scorso novembre, quando l’ufficio anagrafe ha iniziato a mettere in campo delle misure straordinarie, e 3.490 dall’avvio, ad inizio febbraio, della task force organizzativa e comunicativa “Òcio che scade”, che ha visto in particolare nell’ultimo mese e mezzo un picco di attività.Le carte d’identità elettroniche emesse complessivamente, considerando sia quelle in scadenza sia quelle nuove, sono state infatti 1.151 a gennaio, 1412 a febbraio, ben 2252 a marzo e 843 nei primi quindici giorni di aprile.Restano quindi da rottamare 8.053 documenti su un totale di 13.800 da novembre e 11.543 dall’avvio della campagna.Ad oggi, gli slot già potenzialmente disponibili fino al 3 agosto sono 6635, a questi si aggiungeranno ulteriori disponibilità che consentiranno di far fronte a tutte le richieste.Dal primo maggio verranno aperte quattro nuove agende che erogheranno il servizio di rilascio presso gli sportelli di piazza Biade. Dal primo maggio gli slot che apriranno quotidianamente, dal lunedì al venerdì, metteranno a disposizione tra gli 80 e i 130 appuntamenti.Fino al 12 giugno risultato già prenotati 2749 appuntamenti.Informazioni e prenotazioni: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Carta-d-identita-elettronica